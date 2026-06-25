Van 124 aspirantes que buscan “coordinar” 6 estados rumbo al 2027

Citlalli Hernández acompañada de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel explican el balance parcial del proceso de registro

El proceso interno para la definición de las llamadas coordinaciones estatales de la transformación de Morena que arrancó hace dos días, ha sido concurrido pues hasta el momento se han registrado 124 aspirantes tan solo del partido guinda para seis entidades que han abierto su proceso de registro.

De ellos, 33 morenistas acudieron de manera presencial entre el lunes y martes a la sede del Word Trade Center, , mientras que 91 se han registrado en línea, aunque hasta el momento no se ha detallado sus nombres, informó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández

Paralelo a ello, al menos ocho integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) han acudido a presentar su registro de manera presencial.

Con 28 aspirantes, Guerrero es la entidad con más registros, seguido de Baja California con 17 aspirantes.

Este jueves toca el turno a los aspirantes de Michoacán, Nayarit y Nuevo León, quienes acudirán al World Trade Center de la Ciudad de México para registrase en el proceso interno.

El lunes y martes acudieron los participantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Guerrero.

En tanto, el viernes seguirá el proceso con el registro de los aspirantes de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora. Será el sábado cuando concluya esta fase con los estados de Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Hernández destacó que ha sido un proceso transparente, de unidad que ha sido sorpresivo incluso para los propios aspirantes.

“Me parece que el ambiente ha sido de mucha confianza nuestro proceso y se los agradecemos a todas y todos los aspirantes. Y bueno, que esta sea otra jornada más donde siga avanzando este proceso rumbo al fortalecimiento de la unidad y de nuestras tareas territoriales”, aseveró la dirigente morenista.