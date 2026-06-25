¿Quién es el “Sierra 1″?: así operaba el generador de violencia recapturado en Michoacán

Sierra 1 Criminal que presuntamente operaba red de extorsión en Michoacán (@OHarfuch en X)

Ernesto Rafael ‘N’, conocido como el “Sierra 1″, fue aprehendido por las autoridades. Se le señaló como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán.

¿Quién es “Sierra 1″, el delincuente de Michoacán que era prioridad para el gobierno?

A Ernesto Rafael ‘N’, conocido como “Sierra 1″, se le señala por varios delitos graves que principalmente incluyen secuestro, extorsión y asesinato. Operaría una red de extorsión a madereros y comerciantes en la zona suroriente de Morelia.

Es el presunto culpable del homicidio de Sergio ‘R’, un productor mezcalero, ocurrido el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

¿Cómo fue el arresto de “Sierra 1″?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo el operativo, en el cual se confiscaron armas de fuego de alto poder y sustancias con características de narcótico.

La detención se dio a través de un cateo autorizado a una propiedad ubicada en un fraccionamiento privado del Nororiente de Morelia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de un comunicado público que el “Sierra 1″ era uno de los objetivos prioritarios de su gestión y que ya había logrado evadir el arresto en un par de ocasiones.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

Además de la detención de Ernesto Rafael ‘N’, se detuvo a una mujer a la cual se le identificó como su pareja.