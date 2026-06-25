“No hay centímetro de la frontera entre México y EU que cárteles no controlen”

La construcción de un doble muro en la frontera común con México es parte del blindaje para frenar a narcos (EFE)

Combate al narco — “Lo que vemos con respecto al muro (que divide la frontera entre México y EU) es que los cárteles están en constante evolución y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza. Nueve cárteles controlan la zona”, resaltó Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al comparecer ante la Cámara de Representantes.

El funcionario indicó que nueve organizaciones criminales mantienen el mando en el muro e incluso destacó que estos ya utilizan drones para continuar con sus operaciones.

Markwayne Mullin resaltó ante legisladores estadounidenses que es clave continuar con la construcción del muro como parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para blindar este cruce.

“Cuantos más muros construyamos, más podremos concentrarnos en las zonas de tráfico y estamos analizando esto detenidamente”, señaló.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU (EFE)

El titular de Seguridad Nacional refirió que como refuerzo de este blindaje en la frontera común instalaron un muro secundario denominado como “cercas inteligentes”, además de que fueron colocados sensores de calor para poder rastrear a los criminales.

“Eso nos da tiempo cuando corten la cerca, podemos reaccionar porque lo están haciendo en áreas muy rurales, podemos reaccionar antes de que puedan pasar el muro secundario”, añadió.

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