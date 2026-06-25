INE aprueba registro de 4 nuevos Partidos Políticos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos está integrada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, así como por los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López

Las solicitudes de registro de cuatro organizaciones ciudadanas como Partidos Políticos Nacionales, fueron aprobadas en primera instancia por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), para que puedan incorporarse al sistema nacional de fuerzas partidistas a partir del próximo 1 de julio en caso de ser aprobadas por el Consejo General.

Dichas organizaciones son Construyendo Sociedades de Paz, México tiene Vida, Personas Sumando en 2025 y Que Siga la Democracia, mismas que cumplieron los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, tras un proceso que incluyó la notificación de intención, la celebración de asambleas distritales y nacionales, la acreditación de afiliaciones válidas, la entrega de informes financieros y la presentación de documentos básicos, tales como declaración de principios, programa de acción y estatutos. Además de la verificación técnica, la fiscalización y las diligencias de garantía de audiencia.

En el caso de Construyendo Sociedades de Paz, la organización notificó su intención el 8 de enero de 2025, realizó 275 asambleas distritales válidas y acreditó 334 mil 920 afiliaciones, superando el mínimo requerido de 256 mil 030. Su Asamblea Nacional Constitutiva se celebró el 21 de febrero de 2026, con 426 delegados en representación de 169 distritos, y presentó su solicitud de registro el 24 de febrero de ese mismo año.

Por su parte, México tiene Vida notificó su intención el 9 de enero de 2025, llevó a cabo 233 asambleas distritales válidas y acreditó 295 mil 324 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se realizó el 22 de febrero de 2026, con 408 delegados de 189 distritos, y presentó su solicitud el 27 de febrero de 2026.

La organización Personas Sumando en 2025 notificó su intención el 21 de enero de 2025, celebró 205 asambleas distritales válidas y acreditó 294 mil 141 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se efectuó el 21 de febrero de 2026, con 641 delegados de 159 distritos, y presentó su solicitud el 27 de febrero de 2026.

Finalmente, Que Siga la Democracia notificó su intención el 28 de enero de 2025, realizó 208 asambleas distritales válidas y acreditó 302 mil 891 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se celebró el 22 de febrero de 2026, con 540 delegados de 131 distritos, y presentó su solicitud el 27 de febrero de 2026.

Derivado de estos registros, el financiamiento público federal y las prerrogativas postal y telegráfica se redistribuirán sin incremento de la bolsa total, conforme al modelo constitucional vigente. Para el periodo julio-diciembre de 2026 se asignarán tres mil 684.1 millones de pesos, de los cuales cada nuevo partido recibirá 73.68 millones equivalentes al 2 % del total.

La distribución de los montos finales para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes asciende a mil 203.3 millones de pesos para Morena, 597 millones para el Partido Acción Nacional (PAN), 451.9 millones para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 445.9 millones para Movimiento Ciudadano, 382.8 millones para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 308.5 millones para el Partido del Trabajo (PT) y 73.68 millones para cada uno de los cuatro nuevos partidos.