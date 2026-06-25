Prórroga para registro de líneas telefónicas: así queda el nuevo calendario de fecha límite según tu número

Registros de líneas celulares Usuarios de la compañía de Telcel esperan en promedio una hora y media para poder realizar su registro de línea presencial en el Centro de atención al Cliente (CAC) ubicado en Parque Delta. (Mario Jasso)

Después de meses de polémica, el Gobierno Federal confirmó que sí habrá un nuevo lapso para registrar las líneas telefónicas de los dispositivos móviles más allá de la fecha original, misma que se cumplía este martes 30 de junio. Ahora, se estará utilizando un nuevo calendario que irá en función de la terminación del número con el que cuentas actualmente, esto es lo que tienes que saber.

Nuevo calendario de registro de líneas celulares: ¿Cuándo me toca registrar mi línea?

En la conferencia matutina de este jueves 25 de junio en Palacio Nacional, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer que habrá un nuevo esquema para asociar el número telefónico con la Clave única de Registro de Población (CURP) con fechas límites que van desde el 15 de agosto hasta el 30 de diciembre de este 2026:

Este nuevo esquema para registrar la línea de telefonía celular queda de la siguiente manera dependiendo el número en que termine tu línea actual:

0 - 15 de agosto

1 - 31 de agosto

2 - 15 de septiembre

3 - 30 de septiembre

4 - 15 de octubre

5 - 31 de octubre

6 - 15 de noviembre

7 - 30 de noviembre

8 - 15 de diciembre

9 - 31 de diciembre

Los registros seguirán habilitados a través del sitio oficial de registro así como en los centros de atención a clientes de tu compañía telefónica. Las líneas que no queden vinculadas después de esta fecha límite sufrirán la suspensión del servicio.

¿Por qué es obligatorio registrar las líneas telefónicas en México?

El gobierno de México ha sostenido que el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil tiene como objetivo principal combatir delitos que se cometen mediante el uso de números anónimos. De acuerdo con CRT, la medida busca que cada línea celular esté vinculada a una persona física o moral identificable, con el fin de “cerrar espacios al anonimato” que facilitan conductas ilícitas como la extorsión, el fraude telefónico, la suplantación de identidad y otras actividades delictivas.

Las autoridades argumentan que al conocer quién es el titular de cada número se fortalece la capacidad de investigación y prevención de estos delitos.

Según los lineamientos emitidos por la CRT, todas las líneas móviles deben estar asociadas a una identidad mediante documentos como la CURP y una identificación oficial.

El gobierno ha explicado que esta política pretende eliminar el uso de líneas telefónicas sin responsable identificado, una situación que, a su juicio, ha permitido que delincuentes operen con mayor facilidad desde teléfonos de prepago o números registrados con datos falsos.