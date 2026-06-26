Gobernadores del IMSS Bienestar se reúnen con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Los 24 gobernadores de las entidades incorporadas al modelo IMSS Bienestar arribaron este viernes a Palacio Nacional para participar en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El cuentro forma parte de las reuniones periódicas que sostiene el Gobierno federal con los mandatarios estatales para dar seguimiento a la operación del programa de salud, evaluar sus avances y revisar las acciones que se implementan en las entidades adheridas al sistema.

La reunión anterior entre la presidenta y los gobernadores del IMSS Bienestar se realizó el pasado 24 de mayo, cuando también se revisó el funcionamiento del modelo de atención médica, el abastecimiento de medicamentos, la infraestructura hospitalaria y los retos que enfrenta el sistema en cada estado.

En esta nueva sesión se espera que las autoridades analicen los resultados obtenidos en las últimas semanas y definan las siguientes acciones para fortalecer los servicios de salud que presta el IMSS Bienestar a la población sin seguridad social.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha dado a conocer los acuerdos que surjan de la reunión ni los temas específicos que serán abordados durante el encuentro en Palacio Nacional.