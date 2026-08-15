Cofepris descarta Salmonella en chiles jalapeños empacados en Nuevo León

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó la presencia de la bacteria Salmonella Javiana en chiles jalapeños empacados en Nuevo León, luego de realizar una investigación sanitaria en una unidad de empaque de la entidad.

La revisión se llevó a cabo después de una notificación emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), debido a un brote de salmonela registrado en ese país y que presuntamente estaba relacionado con el consumo de chiles distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

De acuerdo con la información de Cofepris, personal de la dependencia realizó una visita de campo y tomó muestras entre el 5 y el 7 de agosto de 2026, con el objetivo de conocer si existía algún riesgo de contaminación en los productos procesados en la unidad de empaque de Nuevo León.

Durante la inspección fueron tomadas 10 muestras, tanto de materia prima como de producto terminado. Las muestras correspondieron a chile jalapeño verde y fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para realizar los análisis correspondientes.

Los resultados fueron negativos en todas las muestras analizadas, por lo que la autoridad sanitaria señaló que no se detectó la presencia de Salmonella spp., incluida la variante Salmonella Javiana.

La investigación de las autoridades mexicanas ocurrió después de que la FDA notificara sobre un brote de salmonelosis en Estados Unidos, presuntamente relacionado con chiles jalapeños comercializados por Coast Citrus Distributors.

El caso generó atención debido a que las autoridades estadounidenses investigaban la posible relación entre los productos y cientos de casos de personas enfermas.

El pasado 5 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos habían informado sobre un brote activo de salmonela que hasta ese momento registraba 345 casos en 27 estados. De esas personas, 36 habían requerido hospitalización.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas iniciaron acciones de vigilancia para determinar si los productos procesados en el país representaban algún riesgo para los consumidores.

La inspección realizada en Nuevo León permitió analizar directamente productos de la unidad de empaque señalada dentro de la investigación. Las 10 muestras examinadas no presentaron la bacteria, de acuerdo con los resultados del laboratorio estatal.

Cofepris señaló que continuará trabajando en coordinación con las autoridades sanitarias de Nuevo León para mantener vigilancia sobre la cadena de producción y distribución de alimentos.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de las medidas destinadas a prevenir riesgos sanitarios y proteger a la población.

El resultado de los análisis también representa un elemento importante para aclarar la situación de los chiles jalapeños empacados en Nuevo León, ya que hasta el momento de la investigación no se encontró evidencia de contaminación por Salmonella Javiana en las muestras revisadas.

La alerta surgió en Estados Unidos y llevó a las autoridades de ambos países a revisar la cadena de producción y distribución de los alimentos señalados. Por ello, la investigación mexicana buscó verificar las condiciones sanitarias de la planta relacionada con la distribución de los productos.

Cofepris reiteró que mantendrá la vigilancia de los alimentos y la coordinación con las autoridades estatales para detectar cualquier posible riesgo.

De esta manera, los resultados de las pruebas realizadas en Nuevo León descartan, en las muestras analizadas, la presencia de Salmonella Javiana. Sin embargo, las autoridades mantendrán el seguimiento del caso debido a la investigación que continúa en Estados Unidos.

La revisión forma parte de las acciones de control sanitario que realizan las autoridades mexicanas ante alertas internacionales relacionadas con productos alimenticios y posibles riesgos para la salud de los consumidores.