México pide a De la Espriella involucrarse en la lucha contra el narcotráfico

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, exhortó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a asumir la responsabilidad que corresponde a su país en el combate al narcotráfico, al tiempo que respaldó la colaboración que mantienen las fuerzas armadas de ambas naciones en esa materia.

“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia. Desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo”, expresó Sheinbaum.

La postura de Sheinbaum se dio a conocer luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha criticado en repetidas ocasiones la presencia de los cárteles en México y concediera un mes a los grupos armados colombianos para someterse a la justicia.

La presidenta resaltó que en materia de seguridad es necesario el fortalecimiento de la coordinación y el trabajo conjunto con Colombia, luego de la llegada del ultraderechista Abelardo de la Espriella a la presidencia del país mencionado.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que cada país debe “hacerse cargo de su parte” y recordó que la relación entre las fuerzas armadas de México y Colombia existe desde antes del gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, De la Espriella afirmó que aplicará una política de “mano de hierro” contra los cárteles colombianos y, en diversas ocasiones, ha cuestionado el poder de las organizaciones del narcotráfico en México.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026