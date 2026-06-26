Entre el 2024 y el 2026, la asistencia a museos y zonas arqueológicas aumentó en un 18%

Claudia Curiel de Icaza FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La secretaria de Cultura, Claudia Stella Curiel de Icaza, informó que en los últimos dos años, la asistencia a los museos y a las zonas arqueológicas aumentó en un 18%, esto representa llegada de setecientos millones de visitantes y turistas. En tanto en el 2024, se trataba de alrededor de 20 millones de personas.

En el marco del mundial social dichas cifras son importantes porque, con una inversión de 400 millones de pesos se fortaleció la infraestructura, añadió Curiel de Icaza. En Teotihuacán, por ejemplo, ya hay nuevas guías de señalización.

Por el momento, en cuanto a la red de museos, en todo el país, el sistema completo se encuentra activo. Sin embargo, si el enfoque se concentra en el Mundial de Fútbol 2026, algunas las exposiciones que más visitas han tenido en los últimos días son las siguientes:

. El Museo del Templar Mayor; con la exposición: “Juego del Pelota en Tenochtitlan”. Es un recorrido de los espacios del recinto de Tenochtitlan que han sido reservados para la investigación arqueológica.

. El Museo Nacional de Antropología, con la exposición: “Tlachtli, Espacio del Juego Sangrado”. Se trata de fotografías aéreas de los testimonios del juego del pelota a lo largo del país.

. El Museo Del Palacio de Bellas Artes, con la exposición: Aztlán, Túnel del Tiempo. Por primera vez el Palacio de Bellas Artes le abre las puertas a los colectivos de migrantes, quienes muestran su obras de arte chicano.

. El Museo de Arte Moderno, con sus colecciones permanentes.

Enfrente del templo Mayor, por otro lado, específicamente en la Casa del Marques del Apartado se encuentra un nuevo museo conocido como “Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”. El lugar cuenta con un total de 12 salas dedicadas al patrimonio textil, la historia del inmueble e igualmente va a ser la residencia de las y los artesanos para su capacitación; también se está trabajando con ellos en talleres de innovación.