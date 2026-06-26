Sheinbaum dialogará con Delcy Rodríguez para coordinar apoyo a Venezuela

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Mario Jasso)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum anunció que se comunicará con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el propósito de conocer cuáles son los requerimientos necesarios tras los sismos que han cobrado la vida de al menos 589 personas. Además, señaló que el gobierno mexicano ya envió brigadas de apoyo humanitario y personal especializado en búsqueda y rescate para colaborar en la atención de la emergencia.

“El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”, declaró Sheinbaum.

La mandataria presidencial reiteró que México envió personal especializado para colaborar en las labores de localización y rescate en Venezuela.

“Son 250 militares que llegaron a Venezuela, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo”, detalló Sheinbaum.

La presidenta añadió que la brigada mexicana empezó sus labores en el país venezolano.

“Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate”, informó la mandataria presidencial.

El apoyo enviado por parte de México se realiza después de que las autoridades venezolanas reportaran un aumento en el número de víctimas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos el miércoles. Delcy Rodríguez dio a conocer que el saldo asciende a 589 personas fallecidas y 2 mil 980 lesionadas.

Asimismo, la mandataria venezolana indicó que hasta el momento se han registrado 214 réplicas. También mencionó el despliegue de fuerzas militares en el estado de La Guaira, la entidad más afectada por los sismos, con el objetivo de fortalecer las labores de rescate, así como el suministro de alimentos, agua y asistencia a la población afectada.

Con información de EFE

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