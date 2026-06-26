Sheinbaum asegura que la reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos forma parte del trabajo coordinado con México

Claudia Sheinbaum EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguro que la reducción del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos forma parte de los resultados obtenidos a través del trabajo coordinado entre México y el país encabezado por el mandatario Donald Trump.

Hace unos días, días Trump publicó en sus redes sociales que la frontera entre ambas naciones es la más segura. Asimismo, también reconoció que ha disminuido la cantidad de fentanilo que llega a Estados Unidos. “El habla de cerca del 66 por ciento”, pero Sheinbaum señaló que las cifras reunidas durante el mes pasado, alcanzaron casi el 74 por ciento.

“No podría haber una frontera segura, si no se trabaja de los dos lados, si no hay colaboración de Estados Unidos de su lado, y nosotros de nuestro lado”, añadió la presidenta cuando se le pregunto acerca de la declaración del secretario de seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en la que afirma que no existe ni un sólo centímetro de la frontera norte de México que no se encuentre controlada por los carteles. Mullin, posteriormente utilizo dicha aserción para argumentar a favor de la construcción del muro fronterizo.

La mandataria entonces comentó que su admisntración no es la única que se ha manifestado en contra del muro, que en su lugar todos los gobiernos de México, incluso de diferentes partidos políticos, han expresado estar en desacuerdo. “Lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México es más puentes, no más muros”.

Con respecto a las palabras de Mullin, Sheinbaum también indicó que actualmente hay mucho movimientos que responde a las elecciones que Estados Unidos va a tener en noviembre. Y, aclaró que, de la misma manera en la que ya se ha dicho antes, la Administración actual no quiere que utilicen a México como parte de las campañas, esto porque en EU tienen muchos temas por los que se deben de preocupar y que tienen que atender. “Nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.