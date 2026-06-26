La resistencia de los pueblos ha sido fundamental para la construcción del México de hoy: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, como se tenía planeado, el jueves 25 se reunió con el rey de España, Felipe VI, en una sesión que duro alrededor de una hora. Durante dicho tiempo, uno de los temas que la mandataria presentó fue la importancia que los pueblos originaros tienen para México, la reivindicación de estos al tratarse de un asunto de identidad nacional, e igualmente el valor que carga la solicitud del perdón por la violencia que fue ejercida durante la conquista española. Como parte de sus argumentos explicó que hoy en día hay 28 millones de mexicanas y mexicanos que se reconocen como indígenas, y que además se siguen hablando 69 lenguas.

Sheinbaum también señaló que el reconocimiento de las grandes civilizaciones, se vincula, con el México actual, a momentos previos a la llegada de los españoles. “La resistencia de los pueblos ha sido fundamental para la construcción del México de hoy”, añadió.

En tanto, de acuerdo a la presidenta, Felipe VI, por su parte planteo la posibilidad de que en el encuentro Iberoamericano que se va a desarrollar en Madrid en noviembre, una de las mesas de trabajo se enfoque precisamente en los pueblos originarios. Asimismo, expresó que el Rey de España tiene el interés de que ambos países sigan trabajando en conjunto.

De igual manera, derivado de los acuerdos, tres exposiciones van a llegar a España; una es acerca la República española, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz , y la tercera de la cultura maya.

La presidenta describió el encuentro como “una reunión muy cordial” y señaló que también se habló del tema económico y de la situación del mundo. Planteado por Felipe VI, se dialogó acerca de lo importante que es reconocer la carta de las Naciones Unidas.

Por último, cuando la reunión termino fueron a ver al mural de Diego Rivera “La Epopeya del Pueblo Mexicano”, que se encuentra en las escalinatas del Palacio Nacional. Una vez ahí, igualmente tuvieron una conversación sobre la situación del mundo y la manera en la que ven a México.

“Esta reunión no se hubiera podido dar, si no hubiera habido por parte del Gobierno español, y del jefe del Estado español, el Rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas, y ahí haber reconocido abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles.”, concluyó Sheinbaum.

En el encuentro también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.