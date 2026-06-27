SSPC reconoce a organizaciones por su trabajo en la reinserción social

"Premio Nacional por la Reinserción Social"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), llevó a cabo la primera edición del “Premio Nacional por la Reinserción Social”, una iniciativa con la que busca reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que participan en los procesos de reinserción social en México.

La ceremonia fue encabezada por el titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, acompañado por representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Programa Ventana México del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado 2.0 (El PAcCTO) y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Durante su mensaje, Rodríguez García afirmó que reconocer públicamente la labor de estas organizaciones representa un acto de justicia para quienes, desde hace años, desarrollan proyectos dirigidos a personas privadas de la libertad y a quienes ya concluyeron su proceso de internamiento.

Señaló que, aunque muchas veces ese trabajo pasa desapercibido, sus resultados tienen un impacto directo en las personas, sus familias y las comunidades.

“El trabajo de muchas de ustedes no siempre es visible. No siempre tiene reflectores. Pero su impacto es profundo, duradero y transformador: impacta en vidas, en familias y en el tejido social de comunidades enteras”, expresó.

El Premio Nacional por la Reinserción Social fue creado para reconocer a las organizaciones que, mediante programas y proyectos, generan oportunidades para personas privadas de la libertad, externadas y liberadas, promoviendo condiciones que favorezcan su inclusión social y su desarrollo integral.

Con el respaldo del Cemefi, la convocatoria fue difundida entre 302 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la reinserción social mediante iniciativas enfocadas en salud y deporte, trabajo y capacitación, así como educación y cultura.

Además, el proceso contó con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por conducto de la Tercera Visitaduría General.

En la categoría “Educación y Cultura”, el primer lugar fue para “Algaraza, Hacia la Justicia Social y Restaurativa A.C.”; el segundo correspondió a “Redes de Acción Local para la Transformación Nacional A.C.” y el tercero fue para “La Cana, Proyecto de Reinserción Social A.C.”.

En “Trabajo y Capacitación”, el primer sitio lo obtuvo “Interculturalidad, Salud y Derechos A.C.” (Insade); el segundo lugar fue para **Fundación Pro Empleo Productivo A.C.** y el tercero nuevamente para La Cana, Proyecto de Reinserción Social A.C.“.

En la categoría “Salud y Deporte”, el reconocimiento fue para **Redes de Acción Local para la Transformación Nacional A.C.**

Con esta primera edición del premio, la SSPC reiteró su compromiso de fortalecer una política penitenciaria con enfoque humanista, incluyente y orientada a resultados.

Asimismo, reconoció la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad y acompañarlas en su proceso de integración a la sociedad.