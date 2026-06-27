Mario Delgado destacó logros de la SEP

. Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseguró que el gobierno federal trabaja en el fortalecimiento de una nueva relación con el magisterio nacional basada en el diálogo, el respeto y la conciliación, en contraste con las políticas aplicadas por administraciones anteriores donde se recurrió a la imposición y a la represión.

Delgado Carrillo destacó que la reforma educativa de 2019, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “terminó la represión y persecución en contra del magisterio por parte de los gobiernos neoliberales”, y añadió que esta reforma devolvió a las y los docentes su autonomía profesional y el reconocimiento social como agentes de cambio.

El titular de la SEP resaltó que en los últimos años lograron aumentos salariales sin precedentes y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y, por decreto del gobierno federal, detuvieron el incremento en la edad de jubilación e inició un proceso para revertirlo.

Delgado sostuvo que el gobierno federal cumplirá uno de los principales compromisos asumidos con el magisterio nacional al desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). “Queremos establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en donde se garanticen los derechos laborales, la transparencia y que no regresen las prácticas del pasado como el influyentismo, nepotismo, corrupción y venta de plazas”, afirmó.

El secretario de Educación Pública enfatizó que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que el Estado debe asegurar condiciones de igualdad para que todas las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar su trayectoria escolar sin importar su origen social o económico. “En el segundo piso de la transformación, la cuna no es destino y nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos”, declaró.

Por ello, el funcionario federal mencionó la Beca Rita Cetina de apoyo a útiles y uniformes llegará a 10 millones de beneficiaros en primarias públicas, que se suman a los 5.6 millones de becarios en secundarias y a los 4.2 millones en preparatoria, para alcanzar la cifra histórica de 22 millones de estudiantes.

La Crónica de Hoy 2026