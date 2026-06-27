Pago doble para pensionados del IMSS e ISSSTE en julio 2026: quiénes recibirán más dinero y cuándo caerá el depósito

Pensión Bienestar julio 2026: pagos para millones de beneficiarios

Julio arrancará con un alivio económico para un grupo específico de adultos mayores. En los últimos días ha circulado información sobre un supuesto pago doble para pensionados del IMSS e ISSSTE; sin embargo, este beneficio no corresponde a un aumento de la pensión ni a un bono extraordinario.

Lo que ocurrirá es que coincidirán dos depósitos distintos durante el mismo periodo. Por un lado, los pensionados recibirán el pago mensual que les corresponde por ley y, por otro, algunos beneficiarios también obtendrán el depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esto significa que únicamente quienes formen parte de ambos programas verán reflejado un ingreso mayor durante julio.

¿Quiénes sí recibirán el pago doble en julio?

El depósito adicional será para los pensionados que cumplan con estas condiciones:

Recibir una pensión del IMSS o del ISSSTE .

o del . Estar inscritos y activos en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

En esos casos, durante julio se depositará tanto la pensión mensual como el apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto del programa social del Gobierno de México.

Fechas oficiales de pago para julio de 2026

Cada institución mantiene su propio calendario de depósitos.

Pago para pensionados del ISSSTE

Los jubilados del ISSSTE serán los primeros en recibir recursos, ya que el depósito de julio fue programado para el:

Lunes 29 de junio de 2026.

Pago para pensionados del IMSS

En el caso del IMSS, el calendario establece que el depósito correspondiente llegará el:

Miércoles 1 de julio de 2026.

Las autoridades recomiendan verificar el saldo directamente en la cuenta bancaria y evitar acudir el mismo día del depósito si no es necesario, con el fin de reducir filas y aglomeraciones.

¿De cuánto será el depósito adicional?

El monto extra dependerá del apoyo que cada beneficiario tenga autorizado dentro de la Pensión Bienestar.

Por ello, quienes reciben tanto la pensión del IMSS o ISSSTE como el programa social observarán en sus cuentas dos depósitos distintos durante el mismo periodo, incrementando temporalmente el dinero disponible para cubrir gastos del hogar, medicamentos o alimentación.

¿Todos los pensionados recibirán más dinero?

No. Aunque el tema ha generado expectativa entre millones de jubilados, el llamado pago doble únicamente aplicará para quienes también sean beneficiarios de la Pensión Bienestar.

Los pensionados que solamente reciben recursos del IMSS o del ISSSTE cobrarán exclusivamente el depósito mensual correspondiente a julio, conforme al calendario oficial.