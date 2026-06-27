Zacatecas registra seis aspirantes de Morena; Verónica Díaz destaca entre los perfiles rumbo a la coordinación estatal

Verónica Díaz candidata de Zacatecas

Morena concluyó el proceso de registro de aspirantes a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, donde seis perfiles buscarán convertirse en la persona encargada de encabezar los trabajos políticos del movimiento rumbo a la elección de la gubernatura en 2027. Entre ellos, Verónica Díaz Robles se perfila como una de las figuras con mayor trayectoria dentro del partido al ser fundadora del movimiento en la entidad.

Durante su registro, Verónica Díaz expresó sentirse orgullosa de participar en el proceso interno de Morena y recordó que forma parte del movimiento desde sus primeros años, cuando un pequeño grupo de militantes comenzó a recorrer comunidades y municipios promoviendo el proyecto encabezado por el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador.

En Zacatecas, el proceso interno reunió a seis aspirantes que buscarán coordinar la defensa de la transformación rumbo a la elección de 2027. Entre ellos se encuentran Verónica Díaz Robles, Luis Medina Lizalde, Ulises Mejía Haro, José Luis Figueroa Rangel, Rodrigo Reyes Mugüerza y Soledad Luévano Cantú, quienes participarán en el método de encuesta que aplicará Morena para definir al perfil mejor posicionado.

Al dirigirse a la militancia, Verónica Díaz afirmó que el hecho de que una fundadora participe en el proceso demuestra que Morena continúa recurriendo a sus bases y privilegiando a quienes han construido el movimiento desde sus inicios. Señaló que el proyecto de la Cuarta Transformación debe seguir fortaleciéndose con la participación de la ciudadanía y de quienes han trabajado durante años en favor del partido.

La aspirante recordó que desde los 17 años se declaró obradorista y aseguró que su trayectoria política ha estado ligada al crecimiento del movimiento en Zacatecas. Por ello, dijo sentirse preparada para asumir la responsabilidad de coordinar los trabajos de organización si así lo determina la ciudadanía mediante la encuesta interna.

Durante el encuentro con medios de comunicación también respondió a cuestionamientos relacionados con su parentesco con la familia del actual gobernador David Monreal. Ante ello, sostuvo que su participación no obedece a vínculos familiares, sino a su condición de fundadora de Morena y a los años de trabajo que ha dedicado al movimiento desde antes de ocupar cargos públicos.

Verónica Díaz destacó que la convocatoria emitida por Morena representa un ejercicio democrático en el que serán los ciudadanos quienes decidan cuál de los perfiles cuenta con mejores condiciones para representar al partido. Afirmó que respetará plenamente el resultado del proceso y llamó a mantener la unidad entre todos los aspirantes.

“Hoy el llamado del partido es a la democracia y a fortalecer este gran proyecto de nación”, expresó al insistir en que el objetivo principal debe ser consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la jornada también participaron otros aspirantes, entre ellos el exalcalde de Zacatecas Ulises Mejía Haro, quien aseguró que buscará nuevamente hacer historia dentro del movimiento y afirmó que la coordinación estatal representa una responsabilidad que deberá asumirse con trabajo en equipo, unidad y cercanía con la población.

Mejía Haro sostuvo que la decisión no dependerá de grupos políticos ni de autoridades, sino del pueblo de Zacatecas mediante la encuesta que realizará Morena. Explicó que en ese ejercicio se evaluarán aspectos como la honestidad, la cercanía con la ciudadanía, el conocimiento del estado y la confianza que inspire cada uno de los participantes.

El exalcalde también hizo un llamado a garantizar “piso parejo” para todos los contendientes y reiteró que la unidad deberá prevalecer independientemente del resultado que arrojen las mediciones internas. Añadió que Morena debe continuar trabajando en coordinación con sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, para fortalecer el proyecto de transformación en Zacatecas.

Respecto a los señalamientos sobre posibles imposiciones dentro del proceso, Mejía Haro expresó su confianza en el método de encuesta aplicado por Morena y afirmó que será la ciudadanía quien tenga la última palabra. Señaló que el partido cuenta con reglas claras y que todos los aspirantes deberán respetarlas para mantener un ambiente de civilidad política.

Por su parte, Verónica Díaz insistió en que el proceso representa una oportunidad para fortalecer la participación de la militancia y continuar consolidando el proyecto político iniciado hace varios años por el movimiento obradorista.