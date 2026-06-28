Al gobierno “no se llega a improvisar”: Javier Lamarque, aspirante a coordinador estatal de Morena en Sonora

Javier Lamarque con su equipo durante el registro para coordinador estatal de Morena en Sonora

Con el registro para buscar la coordinación estatal de Morena en Sonora rumbo a los comicios del 2027 donde se renovará la gubernatura de esa entidad, Javier Lamarque, alcalde con licencia de Cajeme, destacó su experiencia en funciones gubernamentales pues advirtió que no se puede llegar al gobierno a improvisar.

“Es muy importante tener experiencia, sobre todo cuando es un período, en el caso de Sonora se acortó a tres años para emparejar con la elección presidencial, entonces no puedes llegar a aprender, ni tampoco improvisar, en ese sentido, a mí me ayuda bastante el hecho que yo tenga experiencia en tres gobiernos municipales, con buenos resultados, eso implicaría que cuando yo llegué no tendría que llegar a aprender, estaríamos tomando la locomotora andando, sin pararla”, aseveró

Consideró que el mayor reto para ese estado es seguir avanzando y salir de esa postración en la que se encontraba con los gobiernos del PAN y PRI.

Para este periodo de gobierno en Sonora solo serán tres años de gobierno para que la próxima elección donde se renueve la gubernatura sea concurrente con la elección presidencial del 2030.

--Tres años serán suficientes para consolidar su proyecto de gobierno?, se le cuestionó

Tres años van a ser suficientes para consolidar la cuarta transformación del estado y para que el 30 volvamos a ganar y se y siga adelante generando igualdad, justicia y bienestar.. Por supuesto que sí, no tengo la menor duda.

En entrevista con CRONICA, Lamarque rechazó que haya “dados cargados” en la contienda y aseveró que van unidos en Sonora donde desestimó fracturas.

“Vamos unidos en Sonora, vamos a salir adelante y va eh continuar la transformación en Sonora, Que no quepa la menor duda de eso”, indicó

Respaldó el método de la encuesta para elegir al coordinador estatal en Sonora , y recordó fue así como ha logrado los cargos anteriores.

“Así fui electo cuando fui candidato a diputado federal, cuando fui candidato a la presidencia municipal, en dos ocasiones, ese fue el procedimiento que se siguió y afortunadamente yo salí ganador, seleccionado en ese proceso y contendimos y ganamos”, aseveró

¿Será el triunfador en esta contienda interna?

--Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello porque tengo el apoyo de la gran mayoría del pueblo de Sonora.

¿Cuál es el mayor reto de Sonora?

--Seguir avanzando, sobre la base que ya está construyendo, la renovación de las aduanas, las plantas fotovoltaicas como la de Puerto Peñasco.

Lamarque desestimó la presión que ejerce Estados Unidos sobre algunos gobernadores fronterizos entre ellos Somora y consideró que al contrario de ello, se debe aprovechar la vecindad con el mayo mercado del mundo.

--Cómo le afecta a esas presiones de Estados Unidos a estados fronterizos como Sonora por contra supuestos narco gobernadores?

-- No, la frontera de Sonora con Estados Unidos es una oportunidad de crecimiento de desarrollo y bienestar. Hay un intercambio intenso de cuestiones productivas, turismo, laborales, hay una dinámica muy positiva en ese intercambio y más bien al revés.

Yo creo que hay que aprovechar nuestra relación fronteriza con Estados Unidos para también impulsar crecimiento, desarrollo y bienestar compartido en Sonora.