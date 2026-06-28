Detienen a otro exfuncionario del SAT investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Servicio de Administración Tributaria

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la aprehensión de Héctor “N”, exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la dependencia, el caso deriva de una denuncia de hechos que el SAT presentó en noviembre de 2022 ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de detectar irregularidades durante un procedimiento de verificación de la situación patrimonial del entonces funcionario.

Héctor “N” ocupó un cargo dentro del SAT entre 2011 y 2018. A partir de la denuncia, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación, la cual continúa en curso.

La dependencia señaló que la orden de aprehensión se dio en seguimiento al comunicado emitido por la FGR sobre el cumplimiento del mandato judicial en contra del exservidor público.

La secretaría también recordó que, mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente, Héctor “N” mantiene la presunción de inocencia, conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Asimismo, sostuvo que cualquier conducta indebida relacionada con el manejo de recursos ilícitos será investigada y sancionada conforme al marco legal vigente.