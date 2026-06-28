Somos México promete el 20% de sus candidaturas al Congreso a activistas como madres buscadoras

Somos México CIUDAD DE MÉXICO, 28JUNIO2026.- Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México (MX) realizó su primer mensaje como partido político a la par de un homenaje a Madero en el Monumento a la Revolución. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El nuevo partido político Somos México realizó su presentación pública frente al Monumento a la Revolución con el apoyo de decenas de personas en un evento donde anunciaron sus propuestas e ideología como nuevos opositores a Morena.

En el evento encabezado por el dirigente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que reservarán el 20% de sus candidaturas, de mayoría relativa y de representación proporcional, a activistas como madres buscadoras, defensores de derechos humanos, jóvenes menores de 35 años, campesinos, transportistas y representantes de todas las causas.

De igual forma, se aseguró que en su búsqueda por “restaurar la República democrática”, ninguno de sus candidatos será designado por los dirigentes del partido, sino que serán definidos por votaciones en plazas públicas.

Como parte de su discurso político, el ex perredista acusó al partido oficialista de causar el desmantelamiento de las instituciones y la pérdida de poderes pues aseguró que en el país “ya no hay democracia” ya que “el Poder Judicial fue secuestrado”.

El representante del nuevo partido aseguró que impugnarán la decisión del Consejo General del INE de que el partido debe cambiar aspectos de su imagen como su nombre —evitando usar la palabra “México”— y su color —ya que puede generar confusiones con la imagen institucional del mismo Instituto—.

Adelantó que acudirán a la instancia legal para conservar su identidad y que acudirán al Tribunal Electoral acompañados de los mejores juristas.

En adición, se adelantó que el próximo 25 de julio se convocará a un Consejo Nacional y a un Consejo Consultivo Ciudadano para definir las siguientes etapas en la construcción del partido.