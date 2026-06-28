Lotería Nacional emite boleto de la Selección Nacional de Fútbol 2026

El billete conmemorativo de la Lotería Nacional correspondiente al Sorteo Mayor No. 4020 rinde homenaje a la Selección Mexicana que representa a nuestro país en la máxima fiesta futbolera de este 2026.

Este sorteo brinda la oportunidad de participar por un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series para celebrar la tercera vez que el país vive un mundial después de 1970 y 1986.

El billete ya está disponible con los representantes de la fuerza de ventas, en los puntos autorizados de Lotería Nacional distribuidos por todo el país, y a través de los canales electrónicos: la App MiLotería y miloteria.mx.

Los tres millones 600 mil billetes que Lotería Nacional emite para este sorteo ya circulan por todo México llevando un profundo reconocimiento a los integrantes del equipo tricolor; el costo de un cachito es de 30 pesos y 600 pesos la serie completa. El sorteo se realizará el martes 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.