Cuestionan transparencia en 38.1 mmdp destinados a proyectos de transporte en 3 sedes del Mundial

Obras del metro de Monterrey (OMAR HERNANDEZ TELLEZ)

En el marco del Mundial 2026, los tres estados sede, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, invirtieron en proyectos de transporte público más de 38 mil 100 millones de pesos en un intento por facilitar el transporte de las personas visitantes y, por otro, garantizar el derecho a la movilidad de su población más allá del periodo mundialista.

Sin embargo, los montos ejercidos para los distintos proyectos terminaron por ser poco transparentes para conocer el verdadero costo de esos proyectos sobre todo en el caso de Monterrey, Nuevo León donde se destinaron más de 22 mil millones de pesos para la construcción de las líneas 4 y 6 del metro de Monterrey donde se registraron subejercicios y sobreejercicios reportados en cada año del proyecto.

De acuerdo a un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP),” Movilidad a nivel subnacional: Inversión en transporte público en el marco del Mundial 2026”, la manera en la que se reportan los montos ejercidos para los distintos proyectos terminan por ser fundamentales para conocer su verdadero costo.

En las principales zonas metropolitanas del país, el 40% de la población se traslada a sus trabajos en transporte público. En la Ciudad de México esta proporción es de 49.2%, en Guadalajara es de 38.6% y en Monterrey 33.4% , según cifras de la Secretarı́a de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Es decir, el transporte público es el medio motorizado, sin contar caminar y bicicleta, más usado en México.

No obstante el transporte público sobre todo en México, se encuentra en un contexto en el que prevalece un modelo de desarrollo urbano disperso y desvinculado de políticas de ordenamiento territorial que impide satisfacer la demanda.

El transporte existente –agregó--es antiguo y carece del mantenimiento necesario para operar correctamente.

Asimismo la inseguridad dentro de las unidades y en las estaciones reduce la confianza en el servicio por parte de las y los usuarios .

El documento establece que los presupuestos asignados tienen áreas de oportunidad en materia de transparencia y, aunque son un buen primer paso, tienen que formar parte de un plan estratégico que garantice un sistema más moderno, eficiente e inclusivo.

Para el mundial se construyeron en Monterrey las líneas 4 y 6 que contempla la construcción de dos líneas de monorriel elevado conectadas, que cubren en una distancia total de 25.1km y 21 estaciones.

La construcción de las líneas 4 y 6 del Metrorrey forma parte de una inversión multianual que empezó en 2022 y concluiría en 2027 con un presupuesto de 30 mil 800 mdp.

Entre 2022 y el primer trimestre de 2026 se han invertido un total de 22 mil 020.8 mdp en la construcción de las líneas 4 y 6, lo cual representa un avance de 71.5% respecto al monto planteado en el programa sectorial del estado.

SUBEJERCICIOS Y SOBREEJERCICIOS

Se observa que en 2023 y 2024 hubo subejercicios de 61.6% y 57.0% respectivamente, mientras que en 2025 se tuvo un sobreejercicio del 79.9% respecto al monto aprobado.

De igual manera, a partir de 2025 empezó el proyecto de ampliación de las líneas 4 y 6 del Metro, que se enmarcan como parte del Tren Suburbano. En 2025, se pagó un monto de 2 mil 316.1 mdp, mientras que se aprobaron 48.9 mdp.

Por su parte, en 2026 se aprobaron los mismos 48.9 mdp para la ampliación de las líneas 4 y 6; al primer trimestre de dicho año se han pagado 438.3 mdp.

CIUDAD DE MEXICO

Para la ciudad de México se optó por modernizar el tren ligero como parte clave para transportar a los miles de aficionados al Estadio Azteca, hoy ciudad de México.

Para ese proyecto se destinaron mil 698. Millones de pesos

que se distribuyeron así: y 800 mdp para la adquisición de sistema ferroviario de regulación y el control del tren ligero.

Asimismo la Adquisición de 17 trenes ligeros: 688.8 mdp y la remodelación de estaciones del tren ligero: 209.3 mdp.

JALISCO

Por su parte en Jalisco se destinó una inversión de 5 mil 608.2 mdp para la construcción de la línea 5 del Metrobús,.

De este monto total, 5 mmdp fueron ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SITEUR 2026) y 608.2 mdp por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Es importante mencionar que la información disponible no permite conocer el desglose del presupuesto asignado a este proyecto, advierte el documento.

De igual manera—agrega---, dicha información es limitada, pues en los documentos de cuenta pública desde 2022 (año en el que se aprobó el proyecto) no aparece ningún proyecto relacionado a la Línea 5 dentro del catálogo de programas y proyectos de inversión en Jalisco.

No obstante, la única aparición explícita del proyecto dentro del presupuesto en 2026 se da por un concepto de ‘Provisiones para erogaciones especiales (Sistema Interconectado de Movilidad Línea 5)’, por un monto de 608.2 mdp.