Suspensión de clases Mundial 2026 obliga a cambios de la SEP: ¿hay clases este lunes 29 de junio? (Cuartoscuro)

El Mundial 2026 obliga a cambios de última hora en el calendario de la SEP, lo que ha generado una gran incertidumbre entre miles de familias mexicanas que se preguntan: ¿hay clases este lunes 29 de junio? Con el arranque de la fase de los 16avos de final de la FIFA, las autoridades escolares y estatales determinaron modificaciones oficiales y la suspensión de actividades en regiones clave del país ante la compleja logística de los partidos.

¿Habrá suspensión de clases en toda la República Mexicana?

A nivel federal, el calendario oficial de la SEP no marca este lunes como un día de descanso obligatorio, por lo que las clases operarán de forma regular en la gran mayoría del territorio nacional.

Sin embargo, existen excepciones clave determinadas por las autoridades estatales y federales ante los partidos programados de esta semana.

Nuevo León suspende clases este lunes 29 de junio

La única entidad que frenará las actividades escolares por completo este lunes es Nuevo León. El gobernador Samuel García decretó día feriado en todo el estado debido a la gran afluencia de personas e importantes operativos previstos por el encuentro de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey, programado a las 19:00 horas.

La medida, publicada de manera oficial, suspende las clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en la entidad. Únicamente las actividades esenciales de salud, seguridad y protección civil operarán con normalidad.

¿Qué pasará en la CDMX? La suspensión es el martes 30

Para los estudiantes de la Ciudad de México, este lunes 29 de junio sí hay clases presenciales normales. La suspensión oficial para la capital del país se aplicará el martes 30 de junio.

Dicha interrupción de labores responde a un decreto presidencial debido al partido de la selección mexicana contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México. La SEP confirmó mediante su Boletín 215 que el asueto del martes abarcará a los planteles públicos y privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior ubicados en la CDMX. Asimismo, se instruyó a las dependencias federales de la capital priorizar el home office durante esa jornada.