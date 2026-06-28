Sheinbaum supervisa obras de puente Rizo de Oro en Chiapas

Sheinbaum en el Puente Rizo de Oro en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances del puente Rizo de Oro, en el municipio de La Concordia, Chiapas, una obra que, aseguró, representa tanto un reto de ingeniería como un proyecto de justicia social para las comunidades de la Sierra Madre del estado.

A través de redes sociales, la mandataria mostró un recorrido aéreo en helicóptero y una visita al puente, donde explicó que esta infraestructura cruza una derivación del río Grijalva que surgió tras la construcción de la presa La Angostura.

Actualmente, los habitantes de la región utilizan chalanas para atravesar ese punto y continuar su camino hacia la capital chiapaneca, un traslado que suele realizarse en alrededor de cinto horas de recorrido, por lo que se busca reducirlo a solo dos horas de traslado.

Sheinbaum señaló que el puente Rizo de Oro es una obra de ingeniería especializada que también destaca por su diseño arquitectónico. “Son obras de arquitectura muy importantes y preciosas que se ven a la distancia y, ya estando aquí, de una manera espectacular”, comentó.

Durante la supervisión estuvo acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, y la directora general del Centro SICT en la entidad, Janette Cosmes, responsable del proyecto.

Puente Rizo de Oro en Chiapas

La obra contará con una estructura de 405 metros, beneficiará a alrededor de 300 mil habitantes y se conectará con el puente La Concordia, construido durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello se busca fortalecer la conectividad entre distintas comunidades de la Sierra Madre de Chiapas y facilitar la comunicación con otras regiones del estado.

El gobernador Eduardo Ramírez explicó que actualmente los habitantes de municipios como Motozintla, Chicomuselo, Frontera Comalapa y El Porvenir deben recorrer alrededor de cinco horas para llegar a Tuxtla Gutiérrez. Con la entrada en operación del puente, ese trayecto se reducirá a aproximadamente dos horas.

Ramírez afirmó que esta nueva vialidad permitirá mejorar la conectividad de la región y facilitará el acceso a servicios de salud, además de impulsar el comercio y la movilidad de miles de habitantes que diariamente deben trasladarse entre la Sierra Madre y la capital del estado.

Durante el recorrido, la presidenta también junto a Janette Cosmes, quien encabeza el proyecto. La funcionaria explicó que es originaria de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe de Oaxaca, y agradeció la oportunidad de participar en la construcción de la obra. Sheinbaum también reconoció el trabajo del secretario Jesús Esteva Medina y de la empresa Coconal, encargada de ejecutar el puente.

La supervisión formó parte de la agenda privada que la presidenta realizó este fin de semana durante su gira de trabajo por Chiapas, donde dio seguimiento a una de las obras de infraestructura consideradas estratégicas para mejorar la comunicación en la entidad.