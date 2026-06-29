¿Por qué dicen que hay un “Batman” en Lagos de Moreno? Esto se sabe del presunto justiciero en Jalisco

Batman de Lagos de Moreno | Ha generado polémica tras la aparición de varios hombres amarrados a postes y señalados como presuntos ladrones.

En las últimas semanas, habitantes de Lagos de Moreno, Jalisco, han sido testigos de un supuesto “justiciero” al que han empezado a identificar como el “Batman de Lagos de Moreno”, después de que al menos cinco hombres fueran encontrados amarrados a postes de luz, con huellas de violencia y señalados en cartulinas como presuntos ladrones de motocicletas.

Continúan apareciendo hombres amarrados a postes en Lagos de Moreno



En el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, la madrugada de hoy en calles de la colonia Nuevo Santa María localizaron a dos hombres, con la boca tapada con cinta canela, con bigotes pintados y les rayaron la… pic.twitter.com/pRGr1FyuA0 — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) June 17, 2026

Aunque en redes sociales algunos han enaltecido su actuar ante el incremento de robos en el municipio, las autoridades han comenzado a investigar estos hechos.

Así ocurrieron los casos atribuidos al “Batman de Lagos de Moreno”

Los casos ocurrieron entre el 13 y el 19 de junio en distintas colonias del municipio. Los presuntos ladrones fueron localizados inmovilizados en postes de luz y amordazados con cinta canela. Algunos tenían la palabra “ratero” escrita en el rostro o cartulinas en las que se les señalaba como responsables de robo. Junto a varios de ellos también fueron encontradas motocicletas supuestamente robadas.

El primer caso se registró el 13 de junio en la colonia El Calvario, donde un joven fue encontrado amarrado a un poste con visibles signos de violencia. Posteriormente, el 17 de junio, dos jóvenes de 18 años fueron localizados en la colonia Nueva Santa María con dibujos de bigotes de ratón en el rostro. Ese mismo día apareció un tercer hombre, de 23 años, en circunstancias similares. El caso más reciente se registró el 19 de junio, cuando otro joven fue encontrado inmovilizado de la misma forma.

Las autoridades piden no enaltecer la figura del “Batman de Lagos de Moreno”

Aunque en redes sociales se ha glorificado la imagen de este supuesto “justiciero”, las autoridades han descartado que se trate de una sola persona. De acuerdo con la Fiscalía, someter y amarrar a varias personas requiere de la participación de más de un individuo, por lo que la principal línea de investigación apunta a un grupo de personas y no a un único responsable.

Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que acredite que los hombres encontrados amarrados sean responsables de robo. No obstante, algunas de las motocicletas recuperadas junto a ellos sí contaban con reporte de robo. Asimismo, ninguno de los individuos sometidos ha presentado una denuncia formal por estos hechos.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por los delitos de agresión y privación ilegal de la libertad, ya que legalmente los jóvenes encontrados amarrados son considerados víctimas. Se investiga si detrás de estos hechos se encuentra una organización criminal que utilicé este tipo de acciones para enviar mensajes o ejercer control en la zona.