Las vacaciones de verano se alargan; estas son las fechas oficiales confirmadas por la SEP

Ciclo escolar Confirman fechas para vacaciones de verano. (cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado las fechas para el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027. El ciclo actual está a punto de concluir. Estas son las fechas.

¿Cuándo terminan clases del ciclo escolar 2025-2026?

Los días de clase concluirán formalmente el próximo miércoles 15 de julio. Los días jueves 16 y viernes 17 estarán destinados actividades de formación docente. Algunas entidades concluirán su ciclo escolar con anterioridad a la fecha publicada, por lo que es importante prestar atención a los avisos emitidos por las escuelas.

La mayoría de las escuelas harán entrega de boletas el14 de julio, pero ya desde los días 30 de junio y 3 de julio de 2026 se podrán consultar calificaciones a través de las siguientes plataformas.

El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) para estudiantes de todo el país.

para estudiantes de todo el país. La plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), para alumnos que estudian en la capital.

¿Cuándo empiezan clases del próximo ciclo escolar 2026-2027?

Las clases comienzan el 31 de agosto de este año.

El año pasado las clases concluyeron el 16 de julio comenzaron el 1 de septiembre. Por tanto, el periodo de descanso permanecerá similar al del año pasado en cuanto a los días de descanso con los cuales contarán los estudiantes, que son 46 días naturales.

¿Qué otros días de descanso habrá?

De acuerdo a lo publicado por la SEP y por decreto presidencial publicado el pasado 26 de junio, las actividades escolares quedarán suspendidas mañana martes 30 de junio en la Ciudad de México debido a las celebraciones que se llevan a cabo a raíz de la Copa del Mundo 2026.

El decreto aplica para instituciones educativas tanto públicas como privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

También se debe estar atento a avisos de último momento emitidos por las escuelas relacionados a condiciones climáticas que puedan afectar el traslado, particularmente en esta temporada de lluvias.