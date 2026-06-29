Las vacaciones de verano se alargan; estas son las fechas oficiales confirmadas por la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado las fechas para el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027. El ciclo actual está a punto de concluir. Estas son las fechas.
¿Cuándo terminan clases del ciclo escolar 2025-2026?
Los días de clase concluirán formalmente el próximo miércoles 15 de julio. Los días jueves 16 y viernes 17 estarán destinados actividades de formación docente. Algunas entidades concluirán su ciclo escolar con anterioridad a la fecha publicada, por lo que es importante prestar atención a los avisos emitidos por las escuelas.
La mayoría de las escuelas harán entrega de boletas el14 de julio, pero ya desde los días 30 de junio y 3 de julio de 2026 se podrán consultar calificaciones a través de las siguientes plataformas.
- El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) para estudiantes de todo el país.
- La plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), para alumnos que estudian en la capital.
¿Cuándo empiezan clases del próximo ciclo escolar 2026-2027?
Las clases comienzan el 31 de agosto de este año.
El año pasado las clases concluyeron el 16 de julio comenzaron el 1 de septiembre. Por tanto, el periodo de descanso permanecerá similar al del año pasado en cuanto a los días de descanso con los cuales contarán los estudiantes, que son 46 días naturales.
¿Qué otros días de descanso habrá?
De acuerdo a lo publicado por la SEP y por decreto presidencial publicado el pasado 26 de junio, las actividades escolares quedarán suspendidas mañana martes 30 de junio en la Ciudad de México debido a las celebraciones que se llevan a cabo a raíz de la Copa del Mundo 2026.
El decreto aplica para instituciones educativas tanto públicas como privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.
También se debe estar atento a avisos de último momento emitidos por las escuelas relacionados a condiciones climáticas que puedan afectar el traslado, particularmente en esta temporada de lluvias.