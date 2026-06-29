Caso Víctor Rodríguez Padilla: ¿pueden meter a la cárcel al exdirector de Pemex tras agresión a su esposa?

Caso Víctor Rodríguez Padilla La Secretaría de Mujeres contactó con la denunciante para apoyar su proceso legal.

A través de redes sociales, María Felicia Jiménez Lavie, ingeniera nuclear y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de origen cubano, difundió un video captado por la cámara de seguridad de su hogar; en la grabación, su esposo Víctor Rodríguez Padilla —exdirector de Pemex— protagoniza violencia doméstica en su contra, por lo que procedió a la denuncia pública y el posterior proceso legal con apoyo de la Secretaría de Mujeres.

“Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”, declaró Felicia Jiménez, solicitando el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir las medidas necesarias de protección para ella y sus hijos.

Exponen violencia doméstica perpetrada por Víctor Rodríguez Padilla hacia su esposa, la académica María Felicia Jiménez

La revelación pública del acto de violencia doméstica expuesto en el video que María Felicia Jiménez difundió a través de redes sociales fue motivado para proteger a sus dos hijos, según explicó en una carta enviada a la periodista Azucena Uresti de Radio Fórmula, donde expresó su deseo de enseñarles que “a las personas se les respeta”.

“Este es un tema de mujeres, no debemos callar y sobre todo no debemos permitir que nos hagan menos”, declaró, explayándose en la violencia doméstica previa al estallido de la agresión física expuesta en el video, ya que señaló haber sido menospreciada por ser mestiza e inmigrante, además de que su esfuerzo como madre, académica y líder del voluntariado que desempeñó durante la dirección de Rodríguez Padilla en Pemex como apoyo a su esposo, era constantemente “menospreciado”.

“Nunca faltaron las amenazas de que él podía levantar el teléfono y yo perder mi trabajo”, expresó en la carta a Uresti.

Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro… pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

De acuerdo con Felicia Jiménez, esta violencia verbal creció paulatinamente desde 2022 hasta estallar en la agresión física denunciada en la grabación de seguridad, donde Víctor Rodríguez Padilla comienza jaloneando a su esposa frente al hijo de ambos, quien sale corriendo de la escena, para posteriormente arrojarla al sillón y tironearla del cabello, brazos e incluso propiciando golpes a su rostro hasta sostenerla del cabello para llevarla el suelo.

Dicha agresión física ocurrió el día 15 de marzo de 2026 y fue expuesta al público durante días recientes a través de X —donde el video fue borrado por la plataforma— y YouTube, como forma de romper el silencio ante la violencia de género.

“Mi historia ya no es sólo mía, es de muchas mujeres que hoy ya no tienen voz, es de muchas mujeres que han pasado y pasan por lo mismo que yo pasé y que tienen miedo. Quiero decirles que todas valemos”, finalizó.

¿El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, puede ir a prisión por violencia doméstica?

Tras la publicación del video en el que Víctor Rodríguez Padilla agrede a su esposa, la académica María Felicia Jiménez, la Secretaría de Mujeres contactó con la denunciante para apoyar su proceso legal, declarando la condena a cualquier acto de violencia contra las mujeres. “En el Gobierno, ninguna agresión contra las mujeres será tolerada”, sentenciaron.

A su vez, la Fiscalía de Morelos —pues el incidente ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata— informó que inició una carpeta de investigación por violencia machista en contra del exdirector de Pemex, quien no sólo llevó a cabo violencia física contra su esposa, sino que también ha desempeñado una violencia progresiva de abusos verbales y físicos en años anteriores, lo que culminó en el intercambio de golpes expuesto en la grabación.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, la violencia contra las mujeres es descrita como cualquier acto u omisión que cause daño o sufrimiento a la mujer únicamente por cuestiones de género y que repercutan en distintas esferas de la vida, como la económica, física o emocional; dichos ámbitos están incluidos en un marco legal que protege al sexo femenino y sanciona a quienes ejercen violencia en su contra.

Dicha agresión está altamente presente en el hogar, denominada violencia doméstica y reconocida por el Código Penal Federal (CPF), el cual estipula un castigo desde seis meses hasta cuatro años de prisión —artículo 343 Bis—, sentencia que puede extenderse si la violencia se ha expandido al ámbito económico o pesentó también actitudes discriminatorias en el ámbito laboral o educativo (uno a tres años de prisión); agresiones presentes en el caso de Felicia Jiménez.

Sin embargo, no sería la única sentencia que Víctor Rodríguez Padilla podría recibir, señalan profesionales en la materia, ya que al tratarse de un servidor público y regirse por un código de ética estipulado, “debería ser sancionado” en relación a su cargo, por ejemplo, inhabilitación.