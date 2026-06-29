SEP confirma cuándo podrán consultarse las boletas de calificaciones; estas son las fechas

Boleta de calificaciones finales Las notas finales de educación básica se podrán consultar completamente gratis en línea después del registro de las y los docentes.

Las familias de estudiantes de educación básica (escuelas primarias y secundarias) están próximas a poder consultar las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 a través de las plataformas oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una vez que concluya el proceso de captura de evaluaciones por parte del personal docente.

¿Cuándo se podrán consultar las boletas finales SEP de primarias y secundarias?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, el registro de las evaluaciones finales por parte de las y los maestros concluirá el 3 de julio de 2026. Posteriormente, las boletas de evaluación estarán disponibles para madres, padres y tutores del 30 de junio al 3 de julio mediante los sistemas digitales que habiliten las autoridades educativas y, en su caso, serán entregadas oficialmente por los planteles conforme al calendario escolar.

¿Cómo y dónde consultar las calificaciones finales?

La consulta de las calificaciones puede realizarse a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), la plataforma oficial de la SEP para el seguimiento académico de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Para revisar la información es necesario:

Ingresar al portal oficial del SIGED: Consulta del alumnado del SIGED.

Capturar la CURP de la alumna o el alumno.

Dar clic en “Buscar”.

Consultar las calificaciones registradas y, cuando la autoridad educativa correspondiente lo habilite, descargar o imprimir la boleta de evaluación.

¿Qué datos se necesitan para consultar las calificaciones finales SEP?

La SEP señala que el principal requisito para consultar la información es contar con la CURP del estudiante. En algunas entidades federativas también pueden solicitar datos adicionales, como la Clave del Centro de Trabajo (CCT) del plantel, dependiendo del sistema estatal utilizado.

El SIGED advierte que la información mostrada depende de los datos enviados por las autoridades educativas de cada estado y de la Ciudad de México. Por ello, si las calificaciones aún no aparecen o presentan alguna inconsistencia, madres, padres y tutores deberán comunicarse con la escuela correspondiente para verificar la captura de la información.

Asimismo, la SEP precisa que la consulta en línea tiene carácter informativo y que la boleta oficial es la que entrega el plantel educativo o la que emite la autoridad educativa correspondiente cuando se encuentra habilitada para su descarga.