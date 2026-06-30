Amagos de Trump sobre T-MEC se estrellan con la realidad: México se consolida como principal socio comercial de EE.UU: IMCO

Dia clave para continuidad del T-MEC este 1 de julio

Los amagos de Donald Trump sobre cancelar el T.--MEC en vísperas de que se defina si habrá o no continuidad de este acuerdo chocan con la realidad pues contrario a lo que se cree, los aranceles impuestos por el mandatario estadounidense no desplazaron a México y al contrario nuestro país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos.

“Ante la revisión del próximo 01 de julio, la evidencia sugiere que México llega a la revisión del T-MEC en una posición relativamente favorable”, sostiene el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

A pesar de las medidas arancelarias de Trump—agrega----, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares.

El análisis “la revisión del T-MEC exige nuevas métricas para medir el éxito comercial de México”, elaborado por el IMCO, establece que México profundizó su integración productiva con Estados Unidos en los seis años que lleva en operación el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC),

“Entre enero de 2024 y abril de 2026 México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa”, asevera

El documento recalca que nuestro país consolidó su posición como principal proveedor de Estados Unidos , al ser origen de 17% del total en 2025 frente a 16% en 2024.

Asimismo, el país se consolidó por primera vez en un año calendario como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar 15% de sus exportaciones totales en 2025.

Ante la incertidumbre que ha generado Trump ante la posibilidad de que este miércoles cancele la continuidad del T—MEC, el IMCO establece que el éxito comercial de México depende cada vez más de la ventaja relativa que conserva el país frente al resto del mundo para acceder al mercado de Estados Unidos.

Este miércoles habrá una reunión virtual entre los secretarios de economía, de México, Estados Unidos y Canadá para abordar estos escenarios y el jueves el secretario de Economía. Marcelo Ebrard dará a conocer los avances del proceso, mientras que México ya firmó la carta donde plantea la ampliación de acuerdo comercial por otros 16 años.

El IMCO explica que los s aranceles que impuso la administración Trump modificaron las condiciones del comercio internacional y volvieron insuficientes las métricas tradicionales para evaluar el desempeño comercial de un país.

Sin embargo destaca el reposicionamiento que ha tenido México en su relación comercial con Estados Unidos pese a la política arancelaria de Trump.

Detalla que entre enero de 2024 y abril de 2026 México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa.

Por ello, advierte que en un contexto de crecientes tensiones comerciales, el T-MEC siguió funcionando como un mecanismo efectivo para preservar el acceso al mercado estadounidense y fortalecer la integración regional.

Aunque sectores como acero, aluminio y automotriz enfrentan condiciones más adversas, el tratado es la principal herramienta de México para preservar su competitividad en América del Norte. Ante la revisión del próximo 01 de julio, la evidencia sugiere que México llega a la revisión del T-MEC en una posición relativamente favorable.