Aniversario de la Guardia Nacional: Sheinbaum presume baja del 46% en homicidios dolosos

Ceremonia por el 7º aniversario de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional llegó a su séptimo aniversario con un reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la corporación se ha convertido en pieza clave de la estrategia de seguridad del país y atribuyó parte de la reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos al trabajo realizado por sus integrantes.

Durante la ceremonia realizada en Huehuetoca, Estado de México, la mandataria afirmó que la institución nació para proteger a la población, recuperar la paz y servir al país con disciplina y respeto a los derechos humanos, por lo que calificó su creación como una “hazaña”.

Ante elementos de la corporación y miembros del gabinete federal, Sheinbaum agradeció el compromiso diario de mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional y aseguró que su misión es cuidar la paz que construye el Estado mexicano.

“Mientras el amor por México y por el pueblo permanezcan vivos en cada uno de ustedes, nuestra nación seguirá caminando con la frente en alto, libre, soberana y orgullosa de su destino. Porque quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria; y quien sirve a la patria con amor deja de pensar en sí mismo para ser parte de la historia y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia”, expresó.

La GUardia Nacional se ha convertido en factor clave de la seguridad nacional (@GN_MEXICO_)

La presidenta recordó que la consolidación de la Guardia Nacional forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual también contempla la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública.

CIFRAS

Sheinbaum destacó que, a siete años de su creación, la Guardia Nacional cuenta con 125 mil elementos distribuidos en 53 coordinaciones y 590 cuarteles en todo el país.

Señaló que la capacitación recibida por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ha permitido que la corporación participe tanto en labores de seguridad pública como en la atención de desastres naturales.

Añadió que cada integrante debe recordar que detrás de cada operativo existen familias y comunidades que confían en el Estado para vivir en paz.

RESULTADOS

Siete de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional. (@GN_MEXICO_)

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, resaltó que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI muestra que siete de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional.

Indicó que se trata del nivel de confianza más alto registrado para una institución de seguridad pública en México.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, aseguró que la corporación mantiene una coordinación permanente con las demás instituciones de seguridad del país.

También presentó los principales resultados alcanzados por la institución desde su creación: más de 45 mil personas detenidas por hechos delictivos, el aseguramiento de 23 mil armas de fuego, el decomiso de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos utilizados para fabricar drogas.

META

El comandante informó que la Guardia Nacional pasó de contar con 78 mil integrantes a más de 125 mil elementos y que el objetivo del gobierno federal es alcanzar una fuerza de 170 mil efectivos antes de concluir el actual sexenio.

Durante el acto conmemorativo también estuvieron presentes integrantes del gabinete federal, los presidentes del Senado y del Poder Judicial, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Al cerrar su mensaje, la presidenta reiteró que la Guardia Nacional seguirá siendo uno de los pilares para fortalecer la seguridad del país y sostuvo que su crecimiento forma parte de una visión que busca proteger a la población con legalidad, honestidad y humanismo.