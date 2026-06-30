Beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo es el próximo pago? Conoce cuándo caerá el próximo pago de julio de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 (Programas para el Bienestar)

Si ya recibiste tu pago correspondiente al mes de junio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, aquí te compartimos cuándo recibirás el siguiente depósito.

Uno de los principales beneficios de formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro es que a partir de que te inscribes y durante los 12 meses que dura el programa, los beneficiarios reciben de manera mensual una beca, además de seguro médico en el IMSS.

¿Cuándo es el próximo pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, los depósitos de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizan de manera mensual, cada día 28.

Por lo que el próximo depósito de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el martes 28 de julio de 2026, en la tarjeta del Banco del Bienestar que se le entrega a cada uno de los beneficiarios.

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

La beca mensual de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 es de $9,582 pesos, los cuales se depositan cada día 28 del mes, durante los 12 meses que dura el programa.

Recuerda que, junto con el pago de $9,582 pesos, también tienes acceso al seguro social del IMSS y una constancia de capacitación.

¿A qué hora depositan Jóvenes Construyendo el Futuro?

Aunque se ha dado a conocer que los depósitos de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizan cada 28 del mes, no existe una hora específica en la que este se realiza.

Sin embargo, puedes revisar desde tu celular en la aplicación del Banco del Bienestar tu saldo para conocer el momento en que se te realice el pago del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Cuándo abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

El último registro en la plataforma para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 se realizó durante el mes de junio, por lo que el próximo periodo de vinculación se abrirá a partir de agosto.

Sin embargo, deberás recordar que, a pesar de que no existe una fecha límite para vincularte en algún centro de trabajo, las vacantes disponibles se irán llenando conforme pase el tiempo, por lo que podrías enfrentarte a encontrar pocas opciones de capacitación.