Huelga en el Monte de Piedad adelantan qué documentos llevar para recuperar artículos cuando abran sucursales (Cuartoscuro)

La huelga del Nacional Monte de Piedad cumplió nueve meses activa y no se cuenta una fecha concreta para su conclusión. Por lo que más de 300 sucursales en distintas entidades del país se encuentran momentáneamente cerradas.

Aunque se han tenido avances legales en las últimas semanas, el sindicato sostiene el paro y ante estos hechos una de las inquietudes más grandes es lo que ocurrirá con las prendas empeñadas antes de la huelga, que ya fueron liquidadas y que continúan en las instalaciones de la institución.

¿Cómo puedo saber si las prendas empeñadas serán devueltas?

Ante estas dudas el Nacional Monte de Piedad, publicó en sus redes sociales un video donde se dan a conocer las garantías para quienes han liquidado sus contratos de empeño.

Este video resuelve las dudas de los usuarios con respecto al empeño de sus artículos, brindando una certeza de recuperación a quienes realizaron el pago correspondiente, en cuanto las tiendas de empeño reabran sus puertas.

Las imágenes también precisan qué documentación será requerida al momento de recuperar lo empeñado:

Comprobante de pago

Número de contrato

Identificación oficial vigente

Por favor, comparta esta información con quien lo necesite. 🤝

Estamos trabajando para brindarle la mejor atención posible. Sus artículos serán devueltos en cuanto nuestras sucursales reanuden operaciones.#ConfíaMonte #MonteContigo pic.twitter.com/2uCVRJCZqv — NMontePiedad (@NMontePiedad) June 27, 2026

Para poder realizar el trámite y recobrar lo empeñado, los interesados deberán presentarse personalmente en el establecimiento donde dejaron sus artículos personales en prenda.

Es indispensable que los pignorantes, presenten la documentación antes mencionada ya que, si no se cumple con alguno de estos requisitos, no se podrá continuar con la entrega de los bienes.

¿En qué momento podré recuperar las prendas empeñadas?

De acuerdo con información en el video proporcionado por la institución, la entrega de artículos será posible una vez que concluya la huelga y se reanuden las actividades en todas las sucursales que hasta el momento mantienen cerradas sus puertas.

Por ahora la administración ha dado certeza a todos sus deudores de la protección y el inventario de los artículos que se localizan en las bóvedas del Nacional Monte de Piedad; asimismo aseguró que las prendas no corren el riesgo de ser comercializadas durante este paro laboral.