¿Ya salió el calendario de la Pensión Bienestar? Información al momento del pago a Adultos Mayores bimestre julio-agosto

Pensión Bienestar para Adultos Mayores Ya está cerca la publicación del calendario de pago de este apoyo económico para personas mayores de 65 años

El inicio de los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 está cada vez más cerca, aunque la Secretaría del Bienestar todavía no publica el calendario oficial de depósitos, de acuerdo con el comportamiento observado en los bimestres anteriores se puede perfilar el calendario que se publicará.

El esquema de pagos volvería a organizarse conforme a la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente. Bajo esa dinámica, el miércoles 1 de julio aparece como la fecha prevista para el arranque de los depósitos, al coincidir con el primer día hábil del mes.

También se prevé que el calendario oficial sea presentado, como es costumbre, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese mismo anuncio, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, dará a conocer las fechas asignadas para cada grupo de beneficiarios.

Calendario tentativo de pagos julio 2026

Aunque la programación definitiva continúa pendiente de confirmación, la distribución de recursos mantiene una ruta estimada construida a partir de la mecánica aplicada en los últimos periodos de pago.

El calendario tentativo contempla que el miércoles 1 de julio correspondan los depósitos para quienes tienen apellido con la letra A; el jueves 2 para la letra B; el viernes 3 junto con el lunes 6 para la letra C; el martes 7 para las letras D, E y F; el miércoles 8 junto con el jueves 9 para la letra G; el viernes 10 para las letras H, I, J y K.

La dispersión de recursos continuaría el lunes 13 para la letra L; el martes 14 junto con el miércoles 15 para la letra M; el jueves 16 para las letras N, Ñ y O; el viernes 17 para las letras P y Q; el lunes 20 junto con el martes 21 para la letra R; el miércoles 22 para la letra S; el jueves 23 para las letras T, U y V; mientras que el viernes 24 concluiría la dispersión con las letras W, X, Y y Z.

Este calendario permanece como una referencia mientras la Secretaría del Bienestar publica las fechas oficiales del operativo correspondiente al bimestre julio-agosto.

¿Cuánto dan en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Durante el bimestre julio-agosto, las personas incorporadas al programa que tienen 65 años o más recibirán un depósito de 6 mil 400 pesos. El recurso se transfiere directamente a la tarjeta bancaria asociada al programa, mediante el mecanismo habitual de dispersión.

Una vez realizado el depósito, el dinero permanece disponible en la cuenta del beneficiario, por lo que no existe obligación de acudir el día asignado para retirarlo.

¿Dónde y cómo cobrar la Pensión Bienestar?

Las personas beneficiarias pueden disponer del apoyo económico mediante los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. También existe la posibilidad de realizar retiros en diversas instituciones bancarias que operan en el país, aunque en esos casos pueden aplicarse comisiones por retiro de efectivo o consulta de saldo, de acuerdo con las políticas de cada banco.

¿Qué hacer ante dudas o retrasos en el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Ante cualquier duda relacionada con el depósito, la recomendación es revisar primero el saldo de la cuenta bancaria vinculada al programa antes de acudir a una sucursal.

Cuando el recurso no aparezca reflejado o exista alguna inconsistencia, los derechohabientes pueden solicitar información a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o acudir a los puntos de atención autorizados del Banco del Bienestar, donde se brinda orientación sobre el estado del pago correspondiente al bimestre julio-agosto.