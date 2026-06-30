El día que Claudia Sheinbaum respondió a Ecuador con una frase que se volvió viral: “Son más ricos los camarones de Sinaloa”

El día en el que Claudia Sheinbaum se burló de Daniel Noboa Foto: IA

Las relaciones entre México y Ecuador han atravesado uno de sus momentos más complejos en los últimos años. Y, con el reciente encuentro entre Ecuador y México este martes 30 de junio, este cisma vuelve a reavivarse en las redes sociales.

El tema se ha vuelto tendencia debido a que la noche del pasado 29 de junio, un grupo de aficionados mexicanos se concentró afuera del hotel donde se encuentran hospedados los jugadores de la selección ecuatoriana.

Dicho suceso ha generado una oleada de comentarios por parte del público ecuatoriano y gente que reclama respeto hacia dicha selección, así como de aficionados mexicanos.

En este contexto, uno de los episodios más emblemáticos que rememora este conflicto diplomático (y hoy deportivo), es el de la presidenta Claudia Sheinbaum y una de sus declaraciones más virales en torno al actual gobierno de Daniel Novoa.

¿Cuál fue la polémica frase de la presidenta Claudia Sheinbaum?

A la ruptura diplomática derivada del ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito en abril de 2024, se sumó meses después un nuevo episodio que también generó titulares, aunque con un tono muy distinto.

Fue durante una de sus conferencias matutinas cuando la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al anuncio del entonces presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien informó la imposición de un arancel del 27% a las importaciones provenientes de México como parte de una estrategia para impulsar la industria nacional de su país.

La mandataria mexicana restó importancia al impacto económico de la medida al recordar que el intercambio comercial entre ambas naciones es reducido y, en ese contexto, pronunció una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador”, señaló la mandataria.

Aunque la expresión fue interpretada por algunos usuarios como una broma, en realidad formó parte de una respuesta más amplia sobre la relevancia económica del comercio bilateral y la posición de México frente a las decisiones adoptadas por el gobierno ecuatoriano.

En redes sociales aparecieron imágenes comparando la gastronomía mexicana con la ecuatoriana, mientras usuarios aprovecharon la frase para destacar la calidad de los mariscos producidos en Sinaloa, uno de los principales estados pesqueros del país.

Incluso algunos productores y restaurantes retomaron el comentario para promocionar platillos elaborados con camarón sinaloense.

El Mundial 2026 vuelve a reavivar la tensión

Más de un año después, aquella frase pronunciada por Sheinbaum volvió a cobrar relevancia debido al contexto deportivo.

El enfrentamiento entre México y Ecuador en el Mundial de 2026 provocó que usuarios de redes sociales recordaran nuevamente las declaraciones de la mandataria.

Videos de la conferencia matutina comenzaron a circular otra vez, acompañados de comentarios que mezclaban el ambiente futbolístico con el antecedente diplomático entre ambos países.

Por lo que este martes 30 de junio, el enfrentamiento que marcará los primeros movimientos de los dieciseisavos de final, también reaviva la tensión con el país centroamericano.