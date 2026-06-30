ISSSTE moderniza hospitales con nuevas camas eléctricas y quirófanos de alta tecnología

Martí Batres, director general del ISSSTE (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) continúa con la modernización de sus hospitales mediante la incorporación de nuevo equipamiento médico.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya comenzó la distribución de camas eléctricas en distintas entidades del país y presentó la renovación integral de tres quirófanos en la Clínica Hospital Constitución, en Monterrey, Nuevo León.

Como parte de este programa se adquirieron 2 mil 275 camas eléctricas para hospitales de segundo y tercer nivel. Hasta ahora, 1, 075 ya fueron instaladas en 33 unidades médicas, lo que representa un avance cercano al 47 por ciento del total previsto.

Las nuevas camas cuentan con características diseñadas para brindar mayor seguridad y comodidad tanto a pacientes como al personal de salud. Son impermeables, retardantes al fuego y antibacteriales, además de incorporar controles que permiten modificar su posición tanto desde el área del personal médico como por los propios pacientes.

También incluyen barandales ergonómicos, ganchos para colocar equipo médico y pedales que facilitan su traslado dentro de las áreas hospitalarias.

Uno de los casos destacados ocurrió en el Hospital Regional de Mérida, Yucatán, donde fueron sustituidas las 103 camas del hospital. De acuerdo con Batres, anteriormente se utilizaban camas de manivela y ahora todas operan con sistema eléctrico.

Nuevas camas

La distribución ya alcanzó hospitales regionales, hospitales regionales de alta especialidad y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ubicados en Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Morelos, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León.

Además, hospitales generales de San Luis Potosí, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Chiapas y Sonora también recibieron parte del nuevo equipamiento. En el Hospital General Dr. Fernando Carranza, en Hermosillo, fueron entregadas recientemente 30 camas eléctricas.

El programa también contempla clínicas hospitalarias en Campeche, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo, además de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano en Yucatán, donde en conjunto ya operan 155 nuevas unidades.

Remodelación de quirófanos en Monterrey

Batres también dio a conocer la rehabilitación de tres quirófanos de la Clínica Hospital Constitución, ubicada en Monterrey, Nuevo León, dos destinados a cirugía general y uno para traumatología y ortopedia.

Los espacios fueron completamente reconstruidos e incorporan equipo médico de última generación. Entre el nuevo equipamiento destacan unidades de anestesia, mesas quirúrgicas, monitores de signos vitales, aspiradores gástricos, microscopios oftalmológicos, carros rojos, lámparas quirúrgicas móviles y de techo, así como unidades de electrocirugía avanzada.

En total fueron incorporados 85 equipos médicos para fortalecer la atención quirúrgica de la unidad.

Uno de los elementos que distingue a estos nuevos quirófanos son los paneles gráficos instalados en cada sala, con imágenes de paisajes como una playa, una cascada y una estepa, con el objetivo de ofrecer un ambiente más confortable tanto para los pacientes como para el personal médico.

Otras áreas

La intervención en la Clínica Hospital Constitución no se limitó a los quirófanos. El proyecto incluyó la renovación del área de recuperación con 11 camas, la Central de Esterilización y Equipos, espacios para personal paramédico y médicos residentes, además de la modernización de la subestación eléctrica con cinco transformadores nuevos y una planta de emergencia.

Con estas mejoras, el ISSSTE prevé incrementar la capacidad para realizar procedimientos quirúrgicos dentro de la propia clínica, reduciendo la necesidad de enviar pacientes a hospitales de tercer nivel.

Inversión

La adquisición de las camas eléctricas representó una inversión de 205 millones de pesos, mientras que la rehabilitación de los tres quirófanos y su equipamiento requirió otros 93 millones de pesos.

De acuerdo con Martí Batres, estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura hospitalaria del ISSSTE y ofrecer servicios médicos con mayor tecnología, seguridad y capacidad de atención para los derechohabientes.