Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué beneficios y reclamos se pueden obtener si hay incumplimiento de contrato?

Huelga en el Monte de Piedad Este miércoles 1 de julio se cumplen 9 meses del inicio del paro laboral, lo que mantiene las prendas en resguardo de las diferentes sucursales.

La huelga que mantiene suspendidas las operaciones presenciales del Nacional Monte de Piedad ha impedido que miles de clientes recuperen las prendas que dejaron en garantía, incluso en los casos en que ya liquidaron por completo su préstamo. Ante esta situación, tanto la institución como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han dado a conocer las medidas de protección disponibles para los usuarios y los mecanismos para presentar reclamaciones cuando consideren que existe un incumplimiento en el contrato de empeño.

¿Qué ocurre si ya pagaste tu préstamo y no puedes recuperar tu prenda del Monte de Piedad?

De acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, los clientes que ya liquidaron totalmente su préstamo tienen concluido su contrato de empeño. Sin embargo, debido a la huelga, la institución señala que la entrega física de las prendas permanece suspendida hasta que exista acceso a las sucursales.

Mientras tanto, la institución asegura que las prendas permanecen resguardadas, inventariadas y protegidas, además de que eliminó el cobro por concepto de resguardo durante el tiempo que dure la huelga. También informó que amplió los plazos relacionados con la comercialización de las prendas para evitar afectaciones a los clientes que aún mantienen préstamos vigentes.

Si el consumidor considera que el Nacional Monte de Piedad está incumpliendo las obligaciones derivadas del contrato al no poder entregar una prenda ya pagada, puede solicitar la intervención de Profeco mediante los mecanismos de conciliación previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre los beneficios que pueden derivarse de un procedimiento conciliatorio se encuentran:

El reconocimiento del cumplimiento del contrato cuando el préstamo ya fue liquidado.

del contrato cuando el préstamo ya fue liquidado. La devolución de la prenda una vez que existan las condiciones legales y materiales para realizar la entrega.

La búsqueda de una solución conciliada entre la institución y el consumidor para reparar la afectación ocasionada por el incumplimiento.

entre la institución y el consumidor para reparar la afectación ocasionada por el incumplimiento. La posibilidad de que Profeco supervise que el proveedor respete los derechos establecidos en el contrato de adhesión registrado y en la legislación de protección al consumidor.

Profeco ha exhortado públicamente al Nacional Monte de Piedad a implementar mecanismos que faciliten la recuperación de las prendas y atender de manera inmediata las reclamaciones de los consumidores mediante el programa Conciliaexprés.

¿Es posible solicitar alguna devolución económica si no me han entregado mis prendas?

Hasta el momento, ni Profeco ni el Nacional Monte de Piedad han establecido un esquema general de indemnizaciones automáticas o devoluciones económicas para todos los clientes afectados por la huelga.

Lo que sí ha informado oficialmente la institución es que suspendió el cobro de la comisión por resguardo de las prendas durante el conflicto laboral y eliminó temporalmente las comisiones aplicables a pagos realizados mediante establecimientos autorizados como OXXO y Banamex. Estas medidas buscan evitar que los consumidores enfrenten costos adicionales derivados de una situación ajena a ellos.

En caso de que un consumidor considere haber sufrido daños adicionales por un incumplimiento contractual específico, Profeco puede analizar el caso de manera individual dentro del procedimiento conciliatorio previsto en la legislación vigente.

¿Cómo presentar una reclamación por la devolución de mi prenda en Monte de Piedad?

Profeco informó que los consumidores pueden utilizar el programa Conciliaexprés para iniciar una reclamación relacionada con la imposibilidad de recuperar sus prendas durante la huelga.

Asimismo, el Nacional Monte de Piedad indicó que los clientes que ya liquidaron completamente su préstamo también pueden presentar, de forma voluntaria, una solicitud ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, acreditando el pago total del empeño y exhibiendo el contrato original. La resolución de estos casos depende de la autoridad competente.

¿Qué sucede con las prendas mientras continúa la huelga?

El Nacional Monte de Piedad sostiene que las prendas permanecen bajo resguardo, protegidas mediante sus protocolos de seguridad y aseguradas mientras persista la suspensión de actividades. Además, asegura que las fechas relacionadas con la comercialización de los bienes fueron ampliadas para reducir el riesgo de afectaciones a los clientes.

Profeco, por su parte, mantiene el llamado para que la institución facilite mecanismos que permitan proteger los derechos de los consumidores y atender oportunamente las reclamaciones derivadas de esta situación extraordinaria.