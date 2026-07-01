Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones sobre presunto financiamiento del CJNG a campañas

presidenta de México (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una red presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocaron una respuesta del Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas que relacionen esa estructura con el financiamiento de campañas políticas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó que el gobierno estadounidense difundiera ese tipo de acusaciones sin respaldarlas con evidencia.

“El Departamento del Tesoro nunca informó que la red de huachicol fiscal sancionada estuviera relacionada con el financiamiento de campañas políticas”, señaló.

Acusaciones sin pruebas

Sheinbaum sostuvo que este caso es similar a otros señalamientos realizados previamente por autoridades estadounidenses contra instituciones financieras mexicanas.

Recordó que CIBanco, Intercam y Vector fueron acusados anteriormente y que, tras esos señalamientos, iniciaron procesos de liquidación, reestructura o venta de sus operaciones.

Por ello, consideró que nuevamente se está frente a “otra acción sin pruebas” y reiteró que cualquier acusación debe estar sustentada con información verificable.

Red ligada al huachicol

Las declaraciones de la presidenta ocurrieron después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera anunciaran sanciones contra una red de personas y empresas presuntamente involucradas en operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustible relacionadas con el CJNG.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que, dentro de la información dada a conocer por las autoridades estadounidenses, no se establece que dicha red haya financiado campañas políticas en México.

La mandataria reiteró que el Gobierno de México mantiene su postura de exigir que cualquier señalamiento de esta naturaleza esté acompañado de pruebas antes de emitir conclusiones.