INEHRM se transforma: impartirá licenciaturas, posgrados y reforzará la investigación histórica

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La historia dejará de estudiarse únicamente desde la investigación para dar paso también a la formación de nuevas generaciones de especialistas. El Gobierno de México oficializó la transformación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en un organismo público descentralizado que podrá impartir estudios de licenciatura y posgrado, además de fortalecer la investigación y la difusión de la memoria histórica del país.

La medida fue anunciada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien firmó el decreto con el que el instituto deja de depender de la Secretaría de Cultura para incorporarse al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Nuevo modelo

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que esta transformación busca fortalecer una institución dedicada al estudio, preservación y divulgación de la historia de México.

Señaló que el nuevo organismo tendrá la capacidad de formar profesionales especializados mediante educación superior pública y gratuita, con el objetivo de impulsar el conocimiento riguroso sobre la historia nacional.

La funcionaria recordó que el INEHRM fue creado en 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, y destacó que ahora contará con mayores herramientas para ampliar las capacidades del país en las áreas de ciencias sociales y humanidades.

Durante la ceremonia, la presidenta explicó que el cambio permitirá ampliar las funciones del instituto, que además de realizar investigaciones históricas ofrecerá licenciaturas, maestrías, especialidades y otros programas académicos.

Aclaró que la creación del nuevo organismo no afectará el presupuesto ni el funcionamiento de otros centros públicos de investigación.

“Que no se diga que este instituto es a costa de los demás... este año abrimos 200 plazas para esos institutos”, afirmó.

Sheinbaum también explicó que la firma del decreto se realizó el 1 de julio por coincidir con el aniversario de la elección presidencial de 2018, fecha que calificó como un momento importante para la transformación política del país.

Carreras que ofrecerá

El director del instituto, Felipe Arturo Ávila Espinosa, informó que la oferta académica comenzará con tres licenciaturas:

Historia.

Ciencias Sociales y Humanidades.

Administración Pública y Buen Gobierno.

Además, estarán disponibles tres maestrías:

Humanismo Mexicano.

Estudios de Género y Feminismos.

Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica.

También se impartirán especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia, además de diplomados relacionados con educación, salud, migración, ecología, energías alternativas, inteligencia artificial, derechos humanos y relaciones exteriores.

Las convocatorias para ingresar serán publicadas durante julio y las clases iniciarán en septiembre. En una primera etapa se desarrollarán en un inmueble ubicado en la calle Guatemala número 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras posteriormente las actividades se trasladarán al antiguo convento de Jesús María.

Investigaciones

Uno de los nuevos ejes de trabajo del instituto será el análisis de fenómenos políticos contemporáneos.

Rosaura Ruiz señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, una de las líneas de investigación estará enfocada en estudiar el avance de la extrema derecha en distintas regiones del mundo.

La funcionaria sostuvo que la historia puede convertirse en una herramienta para comprender el presente y enfrentar discursos que fomenten el clasismo, el racismo y la división social.

Felipe Arturo Ávila añadió que el instituto integrará un cuerpo colegiado conformado por especialistas como Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Romana Falcón, Ariel Rodríguez Kuri y Margarita Vázquez Montaño, además de incorporar a investigadores jóvenes e intelectuales latinoamericanos.

Indicó que uno de los propósitos será abrir espacios de reflexión sobre el crecimiento de movimientos de derecha y ultraderecha en América Latina, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico desde las ciencias sociales y las humanidades.

Publicaciones gratuitas y nuevos proyectos

El director informó que todas las publicaciones del instituto estarán disponibles gratuitamente en formato digital.

Asimismo, adelantó que parte del material será traducido a lenguas originarias y adaptado como audiolibros para personas con discapacidad visual.

Como parte de la expansión del proyecto, también se contempla abrir una futura licenciatura en Economía y ampliar las instalaciones académicas para incrementar la matrícula y la oferta educativa en los próximos años.

Con esta transformación, el INEHRM inicia una nueva etapa que combinará investigación, enseñanza y divulgación histórica bajo un modelo de educación pública y gratuita.