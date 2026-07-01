Fiscalía de Morelos investiga ataque en Yautepec tras partido

Yautepec Morelos

Lo que comenzó como una reunión para ver el partido entre México y Ecuador terminó en una escena de violencia en Yautepec, Morelos. Un grupo armado irrumpió en el lugar donde se transmitía el encuentro y abrió fuego contra los asistentes, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y nueve lesionadas.

Investigaciones

Tras el ataque registrado la noche del martes 30 de junio, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó los protocolos de actuación e inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales realizaron las primeras investigaciones en el sitio y en un hospital de la zona, donde confirmaron la muerte de dos mujeres y un hombre. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar de la agresión, mientras que la tercera perdió la vida después de ser trasladada para recibir atención médica.

La dependencia informó que las investigaciones se desarrollarán conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio, al tiempo que aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para determinar el móvil del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Gobernadora condena los hechos

Después de la agresión, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad para realizar todas las acciones necesarias que permitan esclarecer el caso y detener a los responsables.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias”, escribió.

Más tarde añadió que las autoridades trabajarán para que quienes participaron en la agresión respondan ante la justicia.

Continúa operativo

Mientras avanzan las investigaciones, corporaciones de seguridad mantienen un operativo en el municipio para localizar a los responsables del ataque.

La Fiscalía reiteró que continuará con las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar cómo ocurrieron los hechos que dejaron tres personas sin vida y nueve más heridas durante la transmisión del encuentro entre México y Ecuador.