La Secretaría de Salud se compromete a eliminar el VIH para el 2030: Dr. Kershenobich

David Kershenobich FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que gracias a los avances en investigación del VIH, la expectativa y la calidad de vida de los pacientes ha logrado alcanzar una escala prácticamente normal.

En la misma linea, Kershenobich añadió que uno de los compromisos con los que, hoy en día, se encuentra trabajando la Secretaría de Salud es la eliminación del VIH para el año 2030. Para que sea posible cumplir con lo anteriormente establecido, son necesarios los avances en tanto el tratamiento, como en el diagnostico, y en la prevención. Una persona con VIH que llevé en tratamiento al menos seis meses, ya no va a trasmitir el virus. “Ese concepto de indetectable es intransmisible, es un concepto que ha venido a cambiar mucho la evolución de los pacientes con VIH”.

En México se estima que hay 430 mil personas que viven con VIH, de las cuales, el 70 por ciento están diagnosticadas, es decir 302 mil. El reto de aquí al 2030 es la detección de 128 mil personas que aún no saben que viven con VIH, siendo está la razón por la que insisten tanto en que se lleven a cabo las pruebas.

Es importante resaltar que la evaluación de detección es gratuita, no importa la derechohabiencia y no es necesaria una cita; el secretario de salud recomienda que todas las personas que ya hayan comenzado con su vida sexual se hagan la prueba.

La prueba de VIH está disponible en todas las unidades de primer nivel en las 32 entidades federativas del país. Asimismo, el procedimiento se ofrece durante las ferias de salud, las campañas en escuelas y en las campañas de los centro de trabajo, al igual que en todas las instituciones especializadas del sector salud.

En cuanto al tema del tratamiento, cada uno de los pasos también son gratuitos para todos los derechohabientes y el abasto está asegurado con distribución constante en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en los Centros de Atención Integral Hospitalaria (SAIH), en las Clínicas de Sida del IMSS (CLISIDA) y en los centros de atención equivalentes en el ISSSTE y PEMEX.

Como parte de la prevención, existen las herramientas PrEP (antes de la exposición) que se pueden obtener en las clínicas ya mencionadas. Por otro lado, para recibir ayuda por medio de las herramientas PEP (después de una exposición, primeras 72 horas), hay que acudir a los servicios de emergencias disponibles a nivel nacional.