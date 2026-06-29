¿Por qué México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas? Cronología de la ruptura Conoce qué pasó entre México y Ecuador y por qué se rompió la relación diplomática en ambos países (Imagen hecha con IA)

A dos años de la ruptura de relaciones diplomáticas de México y Ecuador, ambos países se enfrentarán entre sí para ver quién pasará a 8.vos de final en el Mundial 2026, lo que ha reavivado el conflicto que mantienen desde 2024.

Este martes 30 de junio, el Estadio de la Ciudad de México vivirá uno de los enfrentamientos más esperados por los fanáticos de la Selección Mexicana al enfrentarse a Ecuador en los 16avos de final; sin embargo, previo a este enfrentamiento deportivo, aquí te decimos cómo inició la ruptura de relaciones entre ambos.

¿Qué pasó entre México y Ecuador? Cronología de la ruptura de relaciones diplomáticas

El conflicto entre México y Ecuador inició en diciembre de 2023, cuando el exvicepresidente Jorge David Glas Espinel acudió a la Embajada de México en Quito buscando protección al temer por su seguridad y libertad personal, después de ser acusado de corrupción en su país.

Desde entonces, la relación entre ambos países se habría tensado, a pesar de que las autoridades mexicanas habían acordado mantener el diálogo con el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, fue el 5 de abril de 2024 que la situación llegó a un punto de inflexión, cuando el entonces presidente de México le otorgó asilo político al exvicepresidente.

Fue entonces que, en la noche de ese mismo día, la policía de Ecuador ingresó de manera arbitraria a la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Blas, violando la Convención de Viena.

Tras esto, el 6 de abril de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó el acto como una “brutal irrupción”, anunciando el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador y solicitando las garantías necesarias para que el personal mexicano abandonara el país inmediatamente de manera segura.

El 10 de abril de 2024, cinco días después de la irrupción en la embajada, México denunció a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

¿Cuál es la situación actual de las relaciones entre ambos países?

Actualmente, a pesar de que México y Ecuador no han reanudado sus relaciones diplomáticas y mantienen una disputa entre ambos, las relaciones comerciales siguen intactas.

Mientras que recientemente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó su apertura para reanudar las relaciones con México.

Por su parte, durante una mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió una pregunta sobre la relación diplomática entre ambos países, señalando que se hablaría de eso después del partido de México vs. Ecuador.