Jalisco se consolida como la mejor sede del Mundial 2026 y conquista al mundo

Jalisco cerró su etapa como ciudad sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se distingue como la mejor de las 16 sedes mundialistas distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Así lo aseguró Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, al dirigir un mensaje a la ciudadanía en el que destacó que la combinación de infraestructura, accesibilidad, oferta cultural, hospitalidad y organización colocó a la entidad como uno de los destinos más reconocidos durante el torneo.

De acuerdo con el mandatario, esa percepción no solo se construyó desde la organización local, sino también a partir de análisis realizados por distintas agencias y de la experiencia compartida por miles de visitantes que recorrieron Guadalajara y distintos municipios del estado durante la justa deportiva.

“Lo digo sin la menor duda: fuimos la mejor sede y nuestra gente se ganó el corazón del mundo entero”, expresó.

Durante quince días, Jalisco recibió a aficionados provenientes de distintos países que hicieron del estado un punto de encuentro multicultural. Seguidores de Corea del Sur, Colombia, España y Uruguay protagonizaron celebraciones multitudinarias en diversos espacios públicos, especialmente en la Glorieta de La Minerva, que se convirtió en uno de los símbolos de convivencia y fiesta durante el Mundial.

Entre los momentos que el Gobierno estatal destacó como parte del alcance internacional del evento se encuentra la visita del Rey Felipe VI de España, quien acudió a Guadalajara en el marco del torneo y participó en actividades oficiales.

La experiencia mundialista también estuvo acompañada por una intensa agenda cultural que reunió a más de 700 mil asistentes en conciertos y actividades abiertas al público. En ese programa destacaron presentaciones de artistas como Maná, Alejandro Fernández acompañado por Alex Fernández y Camila Fernández, así como Julión Álvarez y Alfredo Olivas; además del regreso del tenor español Plácido Domingo a Guadalajara y los conciertos de Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes en Puerto Vallarta.

El gobernador subrayó que todas las actividades concluyeron con saldo blanco y reconoció el trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana para mantener un entorno ordenado y seguro.

Aunque Guadalajara ya concluyó oficialmente como sede de partidos, la celebración futbolística continúa en Jalisco. El encuentro entre México y Ecuador será transmitido en la Glorieta de La Minerva, así como en las distintas sedes del FIFA Fan Fest y en los espacios de Vibra Jalisco instalados tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en distintos Pueblos Mágicos del estado.

Lemus señaló que el Mundial deja un legado que va más allá del deporte al proyectar a Jalisco ante millones de personas como un destino con capacidad para organizar eventos internacionales y convocó a mantener el sentido de unidad y orgullo que se vivió durante estas semanas.

Para el mandatario, el Mundial también funcionó como una demostración del potencial del estado y de la capacidad de organización de la sociedad jalisciense para colocarse en el escenario global.