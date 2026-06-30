Patrulla Fronteriza detiene a dos mexicanos en Texas vinculados al Cártel de Sinaloa

Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cerca de Presidio luego de detectar que iban en posesión de rifles tipo AK-47 y AR.

De acuerdo con la información difundida por Ali Bradley, periodista estadounidense especializada en migración, los dos sujetos presuntamente pertenecen a la facción de los Cabrera del Cártel de Sinaloa quienes declararon ser “exploradores armados” y usaban las armas contra incursiones de cárteles rivales hacia Estados Unidos.

Presuntamente los detenidos abandonaron sus puestos por falta de comida y de paga por parte de la organización afín a “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, que actualmente se encuentra en una disputa interna con la facción de “Los Chapitos”.

Adicionalmente, la comunicadora afirma que el grupo criminal ya usa drones para vigilar y disparar municiones contra sus rivales a la frontera entre Estados Unidos y México.

“Los cárteles mexicanos están utilizando UAV unos contra otros, y debemos imaginar que en algún momento podrían incluso utilizarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, aseguró el pasado 2 de junio.

Hasta el momento, la Patrulla Fronteriza no han emitido un informe oficial respecto a la detención de dos mexicanos ligados a la facción de los Cabrera por posesión de armas.