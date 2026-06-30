Profeco brinda orientación a afectados por caso Magnicharters

Magnicharters

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece orientación a quienes decidan hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes y por las vías que estimen convenientes, ya sea mercantil o penal, en atención a las 491 quejas interpuestas por la población consumidora en oficinas centrales y Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), por la suspensión repentina de actividades de la proveedora conocida comercialmente como “Magnicharters”.

Se informó que hasta la fecha, se han recibido 57 quejas en oficinas centrales y 434 en las Odecos: Zona Leona Vicario, Zona Metropolitana de Monterrey, Zona Metropolitana CDMX-Oriente, Zona Metropolitana de Nezahualcóyotl, Zona Metropolitana de Tlalnepantla, Zona Metropolitana CDMX-Poniente, Zona Metropolitana de Mérida, Zona Gral. Ignacio Zaragoza, Zona Caribe Mexicano, Zona Corregidora Josefa Ortiz, Zona Nororiente, Zona Metropolitana de Toluca, Zona Gral. Emiliano Zapata, Zona Metropolitana de Torreón, Zona Metropolitana de Pachuca, Zona José Guadalupe Posada y Zona Miguel Hidalgo.

Las quejas contra Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., Boma Inmobiliaria, S.A. de C.V., Magnibus, S.A. de C.V. y Magnicun, S.A. de C.V., es decir Magnicharters, derivan de la suspensión repentina de actividades, aun cuando las y los usuarios contaban con paquetes turísticos que incluían el vuelo pagado.

En caso de que las personas consumidoras afectadas opten por la vía mercantil, deberán acudir al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y presentarse como acreedores en el expediente 46/2026. De esta manera podrán estar en posibilidad de reclamar los montos pagados por los servicios no prestados, y de ser el caso, podrán consultar el avance de este procedimiento, en el portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM): https://www.ifecom.cjf.gob.mx/paginas/servicios.htm?pageName=servicios%2 Fpizarra.htm.