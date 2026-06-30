Sismo en La Paz hoy: ¿De cuánto fue el temblor en Baja California Sur?

Sismo en México hoy 30 de junio Temblor en La Paz, Baja California

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de este martes 30 de junio al noreste de La Paz, en Baja California Sur, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿A qué hora fue el sismo en La Paz, Baja California Sur hoy?

El temblor ocurrió a las 15:01 horas, tiempo del centro de México. Algunos habitantes relataron en redes sociales que se percibió de forma muy leve en algunas colonias y no requirió la activación de la alerta sísmica en el centro del país.

El SSN informó sobre este movimiento como parte de la vigilancia continua que realiza para detectar y registrar la actividad sísmica en territorio nacional.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad tectónica del mundo. En esta zona interactúan las placas de Cocos, Norteamérica y del Pacífico, un proceso geológico que genera movimientos sísmicos de manera constante.

Esto explica la frecuencia con la que se presentan temblores en diversas entidades del país. Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentran una parte importante de esa actividad, aunque los efectos de algunos eventos también pueden percibirse en otras regiones del territorio nacional.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Durante un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y dirigirse a un sitio que ofrezca protección. Cuando el movimiento sorprende en espacios abiertos, lo más conveniente es mantenerse alejado de edificios, postes y cables.

Al concluir el temblor, resulta importante revisar con cuidado el entorno antes de reanudar las actividades y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades correspondientes.