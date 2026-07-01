Choque en la Permanente; acusan fracaso de gobierno morenista en negociación de T-MEC

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya dialoga con la senadora tricolor, Carolina Viggiano

La negativa de Estados Unidos de ratificar por 16 años el T-MEC, provocó un choque entre Morena y la oposición quien acusó que está medida está directamente relacionada con la postura del gobierno frente al crimen organizado.

La oposición también advirtió que esta decisión tendrá un impacto muy severo y provocará incertidumbre entre los inversionistas.

“El impacto es muy severo, toda vez que México depende en gran medida comercialmente, económicamente, de la relación con Estados Unidos. Entonces esto genera incertidumbre para muchos sectores de la economía mexicana”, advirtió el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda

Calificó como un fracaso esta negociación para el gobierno mexicano que generará falta de certeza, perspectiva a mediano y largo plazo .

“Por supuesto que es un fracaso de los negociadores mexicanos”, acusó

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado Ignacio Mier Velazco, descartó que exista algún riesgo inmediato para México y explicó que la próxima reunión programada para el 20 de julio será clave para abordar los temas bilaterales entre México y Estados Unidos, por lo que pidió esperar los resultados antes de anticipar escenarios adversos.

COMPARECENCIA DE EBRARD

No obstante alista una comparecencia de Marcelo Ebrard. “Voy a platicar con él, seguramente en los próximas horas voy a platicar con él pero con esta información hasta el momento, seguramente lo que aconseja la prudencia y la estrategia que está haciendo el gobierno de México a través de la secretaría de economía es esperar a la tercera reunión el 20 de julio”, aseveró

Llamaron a la calma, pues advirtieron que la economía mexicana está fuerte y preparada para un escenario de revisión anual del acuerdo comercial.

“Hay que tomarlo con mucha calma, el escenario no es el ideal por supuesto, hubiéramos querido tener una renegociación con un tiempo determinado como ha sucedido en el pasado, pero si fuera el escenario donde hubiera ratificaciones anuales”, admitió el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila

FRACASO

Para el PAN el gobierno mexicano simplemente fracasó en esta renegociación y advirtieron que Estados Unidos ganará terreno en las próximas negociaciones.

“Lo que esperamos es que sean renegociaciones muy complejas año con año, en donde Estados Unidos con mucha ventaja le pueda ir ganando terreno al gobierno mexicano, entonces, lamentamos el fracaso del gobierno mexicano en la renegociación del tratado de libre comercio y exigimos que se redoblen los esfuerzos porque al final es el empleo de la gente lo que está en juego”, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Para el PRI, esta postura de Estados Unidos, está directamente relacionada con la postura del gobierno frente al crimen organizado.

“Yo no dudaría que pudiera estar en otro lado también dinero del narco, por supuesto que no lo duraría, porque se han extendido tanto, han crecido tanto, esté donde esté hay que combatirlo, y sí también está con los empresarios y si está en otro partido político distinto al oficialismo también hay que combatirlo, porque el narco no respeta”, recalcó la senadora del PRI, Carolina Viggiano