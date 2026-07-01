Ebrard confirma que el T-MEC sigue vigente, pero iniciarán revisiones anuales

Ebrard

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará operando sin cambios en los próximos años, aunque entrará a una nueva etapa de revisiones anuales luego de que Estados Unidos decidiera no respaldar, por ahora, una prórroga de 16 años adicionales, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario dio a conocer los resultados de la conversación que sostuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense Dominic LeBlanc y la delegación mexicana, en la que se abordó el futuro del acuerdo comercial.

Descarta salida de EU

Ebrard dejó claro que ninguno de los tres países ha manifestado su intención de abandonar el tratado, por lo que descartó cualquier escenario de ruptura.

Explicó que el propio acuerdo establece que, si alguno de los socios quisiera retirarse, tendría que notificarlo con seis meses de anticipación, situación que, aseguró, no ha ocurrido.

“No es el caso”, afirmó al responder a las versiones que apuntaban a una posible salida de Estados Unidos del T-MEC.

Incluso señaló que, con la información disponible hasta ahora, tampoco prevén que eso suceda en el corto plazo.

EU no aceptó extender el tratado

El secretario explicó que el tratado contemplaba dos escenarios para esta etapa.

El primero consistía en que los tres países acordaran ampliar su vigencia por otros 16 años, con una revisión dentro de seis años.

Sin embargo, indicó que durante la reunión el representante estadounidense informó que su gobierno no está en condiciones de respaldar esa extensión.

Ante ello, el mecanismo que entrará en vigor será el previsto por el propio tratado: mantener su vigencia hasta 2036 y realizar revisiones cada año.

Revisiones para reducir diferencias

Ebrard detalló que este mecanismo nunca se ha aplicado, por lo que aún deberán definirse sus características.

Explicó que el objetivo será revisar anualmente los temas pendientes entre los tres países para ir resolviéndolos de manera gradual.

La intención, dijo, es que cada año existan menos asuntos por negociar y disminuir la incertidumbre para las empresas que dependen del comercio regional.

Añadió que, aun durante este periodo de revisiones, los tres gobiernos conservan la posibilidad de acordar en cualquier momento una prórroga de 16 años adicionales si alcanzan un consenso.

Próxima reunión

Como parte del proceso, el secretario anunció que el próximo 20 de julio se llevará a cabo una nueva reunión con autoridades estadounidenses para iniciar formalmente la revisión del tratado.

Indicó que ese encuentro permitirá comenzar el análisis de los temas que ambas partes han trabajado desde hace varios meses y buscar acuerdos en un plazo razonable.

Ebrard aseguró que la decisión anunciada no modifica las reglas actuales del T-MEC ni afecta el intercambio comercial entre los tres países.

Precisó que el tratado continuará vigente bajo las mismas condiciones actuales hasta 2036 mientras avanzan las revisiones anuales.

Finalmente, adelantó que este jueves acudirá a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la información sobre el resultado de las conversaciones y explicar con mayor detalle la siguiente etapa del proceso de revisión del acuerdo comercial.