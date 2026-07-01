EU no renovará el T-MEC por 16 años y propone una revisión anual del acuerdo con Canadá y México

Negociaciones del T-MEC El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer (EFE)

Estados Unidos propuso este miércoles una renovación anual del tratado comercial con México y Canadá en las negociaciones que mantienen de manera virtual para la renovación del acuerdo T-MEC, adelantó el representante comercial de Donald Trump, Jamieson Greer, en declaraciones a Bloomberg.

Según la agencia de noticias financiera, Estados Unidos decidió no prorrogar su acuerdo comercial con México y Canadá otros 16 años, como solicitaron por carta los gobiernos de Claudia Sheinbaum y del primer ministro Mark Carney, según declaró el representante comercial de Estados Unidos a la agencia de noticias financieras Bloomberg, Jamieson Greer, y optará, en su lugar, por realizar revisiones anuales del pacto, una medida que podría generar incertidumbre entre las empresas que producen bienes en toda América del Norte.

Momentos antes, Sheinbaum señaló que “si Estados Unidos no envía la carta el día de hoy de que quiere una prórroga de 16 años, el tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos 10 años, y en todo caso habría una revisión cada año”.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México y máximo representante del país en las negociaciones del T-MEC, dijo el martes que, si ocurre el segundo escenario y EU decide no extender el tratado, la revisión que se haría anualmente no sería del acuerdo completo, sino de áreas en específico que le preocupan a cada país.