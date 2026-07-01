UNAM entrega cuenta anual a diputados; requiere de un aumento del 1% en presupuesto: Lomelí

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de laUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entregó a la Cámara de Diputados, la Cuenta Anual 2025 de la máxima casa de estudios del país. El acto fue celebrado en el Salón Legisladores, donde el académico, en compañía de otras autoridades universitarias, afirmó que la autonomía unamita se fortalece mediante la apertura al escrutinio público y la obligación de informar con claridad sobre el ejercicio del presupuesto ejercido. A propósito enfatizó que este informe financiero fue dictaminado por un contador público independiente y fue posteriormente revisado y aprobado por la Comisión de Vigilancia Administrativa del Consejo Universitario.EL PILAR: LA DOCENCIAEn la presentación de la Cuenta, el rector explicó que durante 2025 la universidad destinó 61.1 por ciento del gasto a la docencia, 26.4 por ciento a la investigación, 7.5 por ciento a la extensión universitaria y 5 por ciento a la gestión institucional. Del mismo modo detalló la atención prestada a más de 106 mil estudiantes de bachillerato y aproximadamente 266 mil de licenciatura y posgrado, lo mismo que a fortalecer la infraestructura educativa mediante la rehabilitación de instalaciones, laboratorios, áreas deportivas, mobiliario y equipamiento tecnológico.

Sobre el último punto, Lomelí resaltó un particular impacto en la comunidad UNAM dado entre 86 y 88 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso provienen de hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos: “Para miles de familias, ingresar a la UNAM significa ensanchar horizontes y abrir una nueva etapa de movilidad educativa y social”, estableció.

INVESTIGACIÓN

Gracias al ejercicio responsable del presupuesto, adujo el académico a cargo de la Universidad Nacional, se generaron cerca de 12 mil productos, entre artículos científicos, libros, patentes y desarrollos tecnológicos. En contraposición, la actividad cultural de la institución involucró a millones de personas mediante más de 11 mil actividades.

UN PUNTO PORCENTUAL

Lomelí Vanegas advirtió que el crecimiento de las necesidades universitarias demanda recursos suficientes para mantener la calidad educativa, fortalecer la investigación y ampliar los apoyos estudiantiles. Tras manifestar que la UNAM continuará administrando con responsabilidad los recursos públicos, reiteró el compromiso de la institución con la formación de nuevas generaciones, de ahí que la universidad requiera hoy día, a decir del rector, de al menos un punto porcentual arriba de la inflación para el presupuesto del 2027.

A la Cámara, el académico pidió verificar las proyecciones en torno a la inflación para la conformación del presupuesto universitario del próximo año, no obstante, señaló que la UNAM ha implementado las medidas necesarias para cumplir con sus diversas necesidades y las de la comunidad estudiantil: “Incluso nos ha permitido sacar algunos apoyos extraordinarios como el programa de apoyo alimentario ‘Ifigenia Martínez’”, apuntó sobre las adecuaciones realizadas.

En respuesta al pedido de un aumento en el presupuesto para la UNAM, el presidente de la Junta de Coordinación Política, (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal señaló que aún no es tiempo para determinar esta acción; primero, dijo, la Comisión de Presupuesto debe revisar la cuenta anual de la Universidad, y posteriormente analizar las condiciones económicas del país; “Es pronto para asegurar y es pronto porque se tienen que revisar las condiciones económicas del país”.

PRECISIONES

Juan Alberto Adam Siade, integrante de la Junta de Patronos de la UNAM, destacó que la universidad ejerció ingresos totales por 60 mil 136.7 millones de pesos, de los cuales 53 mil 613.9 millones provinieron de recursos federales y 6 mil 522.7 millones correspondieron a ingresos propios. Apuntó que estos recursos permitieron atender a más de 372 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, con el apoyo de más de 43 mil académicos, además de sostener la operación de 16 facultades, 10 unidades multidisciplinarias, cinco escuelas nacionales, 49 entidades académicas de investigación y más de 11 mil actividades de difusión cultural.Durante el evento Adam Siade resaltó que la entrega de la Cuenta Anual coincide con la conmemoración de los 475 años del linaje histórico de la UNAM, cuyo origen se remonta a la Real Universidad de México fundada en 1551 y agregó: “Cuenten con la certeza de que la UNAM continuará cumpliendo con las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura al gestionar los recursos que generosamente recibe de la sociedad con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas”.