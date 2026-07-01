Pensión Bienestar julio 2026: ¿Ya hay calendario de pagos oficial? Conoce cuándo podrían comenzar a depositar la Pensión Bienestar de julio (@bienestarmx)

Con el inicio de julio, miles de pensionados esperan el pago de su Pensión Bienestar 2026, por lo que aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre este próximo depósito.

El pago de la Pensión Bienestar se realiza de manera bimestral; por lo que, al haberse realizado el último pago en mayo, los beneficiarios de este programa están esperando su depósito correspondiente a los meses de julio-agosto.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar?

El pago de la Pensión Bienestar se realizará a lo largo del mes de julio, de manera calendarizada según la inicial del primer apellido del beneficiario.

Sin embargo, a pesar de que se conoce que el próximo pago de la Pensión Bienestar comenzará este mes, aún no existe una fecha oficial confirmada para el inicio de estos.

No obstante, de acuerdo con el calendario de los últimos depósitos, se prevé que los pagos inicien a partir de este jueves 2 de julio, o bien hasta el lunes 6 de julio.

Calendario de pagos Pensión Bienestar de julio 2026

Aunque aún no se haya publicado el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de julio por parte de la Secretaría de Bienestar, recuerda que los pagos únicamente se realizan en días hábiles. Por lo tanto, el comienzo de los depósitos podría extenderse hasta el lunes 6 de julio.

En cambio, si los depósitos inician este jueves 2 de julio, este podría ser el calendario de pagos de la Pensión Bienestar:

Jueves 2 de julio: letra A

letra A Viernes 3 de julio: letra B

letra B Lunes 6 de julio: letra C

letra C Martes 7 de julio: letra C

letra C Miércoles 8 de julio: letras D, E y F

letras D, E y F Jueves 9 de julio: letra G

letra G Viernes 10 de julio: letra G

letra G Lunes 13 de julio: letras H, I, J y K

letras H, I, J y K Martes 14 de julio: letra L

letra L Miércoles 15 de julio: letra M

letra M Jueves 16 de julio: letra M

letra M Viernes 17 de julio: letras N, Ñ y O

letras N, Ñ y O Lunes 20 de julio: letras P y Q

letras P y Q Martes 21 de julio: letra R

letra R Miércoles 22 de julio: letra R

letra R Jueves 23 de julio: letra S

letra S Viernes 24 de julio: letras T, U y V

letras T, U y V Lunes 27 de julio: letras W, X, Y y Z

¿De cuánto es el monto de la Pensión del Bienestar este 2026?

El pago de estas pensiones se realiza de manera bimestral; para quienes pertenecen a la Pensión Mujeres Bienestar el monto que se les deposita es de $3,100 pesos y, en la Pensión Adultos Mayores, el pago es de $6,400 pesos.