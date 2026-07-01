Ratifica Permanente a Esteban Moctezuma como embajador en UE; pide acercarse a Europa ante la no renovación del T-MEC

Esteban Moctezuma Barragán Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos en 2025, llegando a Palacio Nacional a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Daniel Augusto)

Entre fuertes cuestionamientos de la oposición, la Comisión Permanente, ratificó con 28 votos favor y 8 en contra a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

Cuestionado por la oposición ante su desempeño como embajador de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragan rechazó que una supuesta mala relación bilateral o la existencia de “narco-políticos” hayan sido determinantes para la falta de renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el año 2042.

Luego de que Estados Unidos decidió no prorrogar el T-MEC con México y Canadá otros 16 años, el ex embajador de México en e4se país, aseveró que nuestro país debe acercarse a Europa ante cambio de paradigma comercial de EU.

“Lo que hizo el presidente Trump es un cambio muy importante en el paradigma del comercio internacional, que está afectando a todos los países y una de las grandes oportunidades al acercarnos a Europa es precisamente que Europa está viviendo esa misma situación y no sólo en el comercio, no sólo en los aranceles, también en la seguridad, ellos están preocupados por la seguridad continental”, estableció

Previo a su ratificación ante el pleno de la Permanente, Moctezuma Barragán compareció ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, donde sostuvo que las decisiones comerciales de Estados Unidos responden a transformaciones estructurales del comercio internacional y no a factores de coyuntura política o percepciones sobre México.

Rechazó que el T-MEC esté condicionado por factores como la relación bilateral o temas de seguridad, y afirmó que el contexto actual responde a un reacomodo del comercio internacional que impacta a múltiples países.

Moctezuma Barragán subrayó que en México existe una tendencia a interpretar de forma personal las decisiones de Washington, cuando —dijo— forman parte de un cambio global en el paradigma económico impulsado en años recientes, particularmente durante la administración del presidente Donald Trump.

Durante su exposición, Moctezuma defendió además la política de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, al señalar que el combate al crimen organizado debe entenderse como un fenómeno transnacional que requiere coordinación entre gobiernos, sin subordinación de soberanías.

Aseveró que el combate al crimen organizado no puede centrarse en señalamientos aislados, sino en un enfoque integral que incluya la crisis de opioides originada en Estados Unidos desde finales de los años noventa.

En materia económica, Moctezuma destacó la importancia de la relación de México con América del Norte, al afirmar que el país mantiene su principal vínculo comercial con Estados Unidos y Canadá, aunque planteó la necesidad de impulsar una estrategia de diversificación hacia Europa.

Moctezuma Barragán, indicó que México mantiene una preponderancia económica con Estados Unidos, superior a lo que tiene gran parte de Europa.

“México le compra más a Estados Unidos, que todos los países que han ganado la copa mundial, que son Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, Francia, Italia, Inglaterra y España, juntan todo eso y es más o menos lo mismo que compra México, entonces la fuerza de México como principal comprador a Estados Unidos es algo muy importante”, resaltó

En ese contexto, señaló que su nuevo encargo diplomático estará enfocado en fortalecer la inversión europea en México mediante seminarios sectoriales que permitan explicar los procesos de exportación hacia la Unión Europea, al subrayar que ese mercado tiene reglas más complejas pero también mayores oportunidades.

El exembajador insistió en que la política exterior mexicana debe orientarse hacia la complementariedad económica sin perder de vista que Norteamérica sigue siendo el eje principal del país.

Moctezuma afirmó que buscará impulsar la modernización y ratificación de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, con el objetivo de construir una relación “justa” en la que todas las partes resulten beneficiadas.